Південна Корея вперше продасть артилерійські снаряди, призначені українським силам, через конфіденційну угоду про зброю між Сеулом і Вашингтоном, що показує глобальну боротьбу за боєприпаси після місяців війни з РФ.

Про це пише The Wall Street Journal.

Представники США, знайомі з угодою, заявили, що Сполучені Штати закуплять 100 000 снарядів 155-мм артилерії, які спорядять в Україну, цього достатньо для забезпечення артилерійських підрозділів України щонайменше на кілька тижнів інтенсивних бойових дій.

Проведення угоди через США дозволяє Південній Кореї дотримуватися свого публічного зобов’язання не надсилати летальну військову підтримку Україні, одночасно допомагаючи Вашингтону, головному союзнику Сеула у стримуванні Північної Кореї.

Зброя, надана Південною Кореєю, дозволить США оснастити українців, не копаючись глибше в американських запасах артилерії, які, як визнали офіційні особи США, швидко скорочуються. У серпні запаси 155-мм артилерійських снарядів США скоротилися до рівня, який стурбував Пентагон, оскільки Україна брала участь у запеклих артилерійських дуелях з російськими військами.

Раніше цього місяця міністр оборони Південної Кореї Лі Чон Суп зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном і погодився продовжити артилерійську угоду. Офіційні особи посольства Південної Кореї у Вашингтоні поки не дали коментарів.

Очікується, що Південна Корея надасть боєприпаси Україні невдовзі після того, як Білий дім заявив, що Північна Корея постачає артилерійські снаряди для РФ, створюючи незвичайні умови для використання озброєння з двох азійських країн протиборчими силами в Європі.

Офіційні особи США зауважують, що надання Південною Кореєю власної артилерії Україні не підірве військову готовність, навіть якщо напруга у відносинах з Північною Кореєю посилюється. У той час як Північна Корея має величезні запаси артилерії, військові експерти зазначають, що Південна Корея має ряд систем для реагування на загрозу, включаючи власні ракетні сили.