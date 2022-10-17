17 жовтня війська Південної Кореї розпочали свої щорічні оборонні навчання Хогук, спрямовані на посилення їх здатності реагувати на ядерні та ракетні загрози Північної Кореї на тлі зростання напруги через військову діяльність обох сторін.

Про це пише Reuters.

Навчання, які мають завершитися в суботу, є останніми в серії військових навчань Південної Кореї за останні тижні, включаючи спільні дії зі Сполученими Штатами та Японією.

Останні польові тренування відбулися, коли Північна Корея цього року проводила випробування зброї з безпрецедентною швидкістю, випустивши балістичну ракету малої дальності та сотні артилерійських снарядів поблизу міжкорейського кордону у п’ятницю.

Пхеньян гнівно зреагував на південнокорейські та спільні військові дії, назвавши їх провокаціями та погрожуючи контрзаходами. Сеул каже, що його навчання регулярні та орієнтовані на оборону.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що разом із деякими силами США південнокорейські війська зосередяться на підтримці готовності та вдосконаленні здатності військ виконувати спільні операції під час навчань Хогук.

“Сили проводитимуть реальні денні та нічні маневри, імітовані для протидії ядерній, ракетній та іншим загрозам Північної Кореї, щоб вони могли освоїти можливості виконання місій у воєнний і мирний час і підвищити взаємосумісність з деякими силами США”, — йдеться в заяві.

Минулого тижня напруга зросла після того, як КНДР запустила ракети, випустила понад 500 артилерійських снарядів і підняла безліч бойових літаків поблизу морського кордону.

Сеул засудив Пхеньян і ввів перші односторонні санкції за майже п’ять років, описавши ці дії як порушення двосторонньої військової угоди 2018 року, яка забороняє “ворожі дії” в прикордонній зоні.

Проте КНДР звинуватила військових Півдня в ескалації напруги власною артилерією.

Законодавці Південної Кореї заявили, що Північна Корея завершила підготовку до першого ядерного випробування з 2017 року і може провести його між ключовим з’їздом правлячої Комуністичної партії Китаю, який розпочався в неділю, і проміжними виборами в США 7 листопада. Але деякі аналітики не очікують жодних випробувань до закінчення китайського конгресу.