Про це повідомило Reuters.
Північнокорейське судно перетнуло морський кордон з Південною Кореєю. У відповідь Сеул здійснив кілька попереджувальних пострілів.
Надалі КНДР використала ракетні системи залпового вогню. Країна випустила близько десяти снарядів.
“Генеральний штаб Корейської народної армії наказав зробити 10 пострілів із систем залпового вогню, щоб суворо відкинути вороже судно”, – йдеться у заяві представника Північної Кореї.
Стосовно постраждалих інформації не надходило. Щодо пошкоджень її теж немає.
- 17 жовтня війська Південної Кореї розпочали свої щорічні оборонні навчання Хогук, спрямовані на посилення їх здатності реагувати на ядерні та ракетні загрози Північної Кореї на тлі зростання напруги через військову діяльність обох сторін.
- ЗМІ, посилаючись на дані розвідки США зазначали, що Росія почала купувати озброєння у Північної Кореї. Це свідчить про те, що міжнародні санкції стали перешкодою для оснащення військ РФ.
- Північна Корея заперечила, що продавала зброю РФ у прямій заяві, і розкритикувала США через “чутки” про те, що режим Кім Чен Ина допомагав Володимиру Путіну у війні проти України.