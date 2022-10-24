Про це повідомило Reuters.

Північнокорейське судно перетнуло морський кордон з Південною Кореєю. У відповідь Сеул здійснив кілька попереджувальних пострілів.

Надалі КНДР використала ракетні системи залпового вогню. Країна випустила близько десяти снарядів.

“Генеральний штаб Корейської народної армії наказав зробити 10 пострілів із систем залпового вогню, щоб суворо відкинути вороже судно”, – йдеться у заяві представника Північної Кореї.

Стосовно постраждалих інформації не надходило. Щодо пошкоджень її теж немає.