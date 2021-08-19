Парламент Південної Кореї планує внести поправки до цивільного кодексу, щоб надати тваринам правовий статус в рамках боротьби з жорстоким поводженням.

Про це повідомив генеральний директор юридичної ради міністерства юстиції Південної Кореї Чоунг Дже Мін в інтерв’ю міжнародному інформагентству Reuters.

Поправка зробить Південну Корею однією з небагатьох країн, які визнають тварин як живих істот, з правом на захист, підвищений добробут і повагу до життя.

Поштовхом до внесення поправки стало те, що кількість випадків жорстокого поводження з тваринами збільшилася до 914 в 2019 році з 69 в 2010 році, як показали дані, опубліковані законодавчим органом, а кількість власників домашніх тварин зросла до більш ніж 10 мільйонів осіб в країні з 52 -мільйонний населенням.

Чинний закон Південної Кореї про захист тварин свідчить, що будь-який, хто жорстоко поводиться з тваринами, може бути засуджений максимум до трьох років тюремного ув’язнення або штрафу в розмірі 30 мільйонів вон (25 494 долара США). Але стандарти для прийняття рішення про покарання були низькими, оскільки тварини прирівнювалися до речей.

За словами Чонга, як тільки цивільний кодекс оголосить, що тварини більше не є просто речами, у суддів і прокурорів з’явиться більше можливостей при винесенні вироку.