Антимонопольний орган Південної Кореї оштрафував Alphabet Inc (GOOGL.O) Google на 207 мільярдів вон (176,64 мільйона доларів) за блокування адаптованих версій своєї операційної системи (ОС) Android.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Комісія за справедливою торгівлі Кореї (KFTC) заявила, що угоди з виробниками пристроїв являють собою зловживання домінантним становищем Google на ринку, що обмежує конкуренцію на ринку мобільних ОС.

В даний час закон забороняє операторам магазинів застосунків, таким як Google, вимагати від розробників програмного забезпечення використовувати свої платіжні системи – вимога, яка фактично не давала можливості розробникам стягувати комісію за покупки в застосунках.

KFTC заявила, що Google перешкоджає конкуренції, змушуючи виробників пристроїв дотримуватися “угоди про захист від фрагментації (AFA)” при підписанні з нею ключових контрактів щодо ліцензій для магазинів застосунків.

Відповідно до AFA виробники не могли встановлювати на телефони модифіковані версії Android. За заявою KFTC, це допомогло Google закріпити домінантне становище на ринку мобільних ОС.

У Південній Кореї зобов’язали Google усунути недоліки, зокрема внести виправлення в угоду з виробниками смартфонів операційної системи (ОС) Android.

Цей штраф може бути дев’ятим за величиною, який вони коли-небудь накладали.

У Google заявили, що подадуть апеляцію.