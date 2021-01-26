У Південній Кореї зафіксовано випадок загоряння електромобіля Hyundai Kona, який незадовго до інциденту був відкликаний для безкоштовного ремонту. Влада пообіцяла перевірити чи адекватне це відкликання та вивчити дії, вжиті автовиробником.

Про це на умовах анонімності розповів чиновник міністерства транспорту країни, повідомляє Reuters.

Серія пожеж викликала масове відкликання бестселера Hyundai Kona EV в Південній Кореї в жовтні.

У Південній Кореї Hyundai відкликала 25 564 електромобілі Kona, побудованих у період з вересня 2017 року по березень 2020 року, через ризик короткого замикання, ймовірно, спричиненого неправильним виробництвом високовольтних акумуляторних елементів.

До осені 2020 року кількість згорілих Kona Electric досягла тринадцяти, при цьому Hyundai й постачальник батарей LG Chem так і не змогли напевно встановити, що саме є причиною пожеж. Як робочу версію називають внутрішні пошкодження, допущені при виробництві деяких осередків батареї.

Донедавна в країні було зафіксовано 10 випадків загоряння електрокарів, але 11-ою автівкою виявився кросовер, який незадовго до цього був відремонтований у рамках кампанії відкликання.

Зараз Корейський автомобільний випробувальний і науково-дослідний інститут, який займався розслідуванням пожеж, вивчає адекватність процесу добровільного відкликання Hyundai. Кампанія відкликання передбачає обов’язкове оновлення програми управління батареєю BMS (Battery Management System).

За інформацією джерела Reuters, на згорілому нещодавно кросовері батарею не змінювали, а лише оновили софт. Це спричинило урядове розслідування щодо Hyundai – влада пообіцяла перевірити, чи дійсно компанія замінила батареї на відкликаних кросоверах.