У Сеулі, столиці Південної Кореї, стартує тестування домашніх кішок і собак на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Кілька тижнів тому влада повідомила, що COVID-19 був виявлений у кошеняти в південно-східному місті Чинджу.

Тестувати будуть тільки тих тварин, у яких з’являться симптоми респіраторного захворювання: лихоманка або утруднене дихання.

Домашня тварина має залишатися на карантині вдома, якщо тест на вірус дасть позитивний результат.

“Немає необхідності відправляти домашнього улюбленця в ізолятор, оскільки немає ніяких доказів того, що COVID-19 може передаватися між людьми і тваринами”, – сказав Пак Ю-мі, офіційний представник відділу контролю захворювань.

Але якщо власники тварини госпіталізовані з COVID-19 і знаходяться в такому стані, коли не можуть піклуватися про свого улюбленця, то тоді тварину помістять на карантин в міську установу.

Раніше експерти заявляли, що ймовірність передачі вірусу людям від собаки або кішки вкрай мала, хоча дослідження показали, що кішки можуть переносити вірус і передавати його іншим кішкам.

У всьому світі кілька домашніх тварин дали позитивний результат на вірус, хоча такі випадки, як правило, досить рідкісні.

Минулого місяця дві горили в сафарі-парку зоопарку Сан-Дієго заразилися COVID-19 від людини – перший відомий випадок зараження мавп.