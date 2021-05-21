Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Таке рішення було прийнято після того, як дві з трьох експертних комісій рекомендували видати дозвіл на двухдозову вакцину, виходячи з безпеки і ефективності на пізніх стадіях випробувань в Сполучених Штатах.

Moderna – четверта вакцина проти COVID-19, схвалена в Південній Кореї. Раніше країна схвалила вакцини, розроблені AstraZeneca Plc, Pfizer Inc і Johnson&Johnson.

Зазначається, що Moderna уклала угоду з Південною Кореєю на поставку 40 мільйонів доз вакцини, хоча терміни поставки ще не оголошені.

Загалом, Сеул замовив до 192 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу, в тому числі виробництва AstraZeneca, Pfizer, Novavax і Johnson&Johnson.

Кампанії вакцинації в Південній Кореї перешкоджають глобальний дефіцит і затримки з поставками. Корейське агентство з контролю і профілактиці захворювань повідомило в четвер про 561 новий підтверджений випадок коронавірусу, в результаті чого загальне число випадків зараження склало 134 678 осіб, при цьому загинуло 1 922 людини.