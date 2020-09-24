Міноборони Південної Кореї заявило, що влада КНДР наказали вбити і спалити їх чиновника - співробітника рибальського контролю при міністерстві морського і рибного господарства, який зник недалеко від кордону двох країн.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

Про зникнення чиновника стало відомо 21 вересня. Його шукали близько 20 суден і літаків, але знайти так і не вдалося.

Повідомляється, що патруль КНДР затримав чоловіка на інспекційному катері недалеко від острова Малий Енпхен. Пізніше на палубі знайшли тільки його черевики. Розвідка Південної Кореї вважає, що чиновник був застрелений, а тіло його спалили.

В Об’єднаному комітеті начальників штабів заявили, що зниклий чиновник намагався втекти у КНДР і його виявили члени екіпажу північнокорейського судна. Чоловіка допитали і залишили у воді. У комітеті вважають, що тіло чиновника спалили через карантинні правила, пов’язані з пандемією COVID-19.

“Наші військові рішуче засуджують цей жорстокий вчинок, закликають надати пояснення і покарати винних”, – заявили у Міноборони Південної Кореї.

Південнокорейська влада направила звернення до Північної Кореї у зв’язку з інцидентом, але там поки ніяк це не коментують.