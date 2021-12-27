Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Ці таблетки будуть першими у своєму роді в Південній Кореї. Південна Корея відновила жорсткі обмеження минулого тижня. З листопада у них діяв послаблений варіант карантинних обмежень, однак нещодавно епідемія знову вийшла на пік – і після кількох рекордів з кількості захворювань, довелося повертатися до жорстких обмежень.

При тому, рівень вакцинації осіб віком від 18 років становить понад 92%.

Очікується, що пероральне противірусне лікування Pfizer під назвою Paxlovid “допоможе запобігти серйозному погіршенню стану пацієнтів, які лікуються стаціонарно або вдома”.

Препарат буде застосовуватися для дорослих або дітей від 12 років і старше з масою тіла понад 40 кілограмів із легкими та помірними симптомами. Їх даватимуть тим, хто має супутні захворювання, які ускладнюють перебіг коронавірусу.