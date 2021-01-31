За даними вчених Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США, клінічні випробування двох вакцин COVID-19 показують, що варіант коронавірусу, який вперше був виявлений у Південній Африці, більш стійкий до антитіл, які формуються після щеплення.

Про це пише Reuters.

Вакцини від Novavax Inc і Johnson & Johnson показали меншу ефективність у запобіганні COVID-19 в учасників випробувань в Південній Африці, де широко поширений новий штам вірусу – в порівнянні з країнами, в яких ця мутація все ще зустрічається рідко.

“Очевидно, що мутація послаблює ефективність вакцин. Нам кинуто виклик”, – сказав на брифінгу доктор Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань.

У четвер американська компанія Novavax повідомила про результати проміжних випробувань, які показали, що її вакцина ефективна на 50% в запобіганні COVID-19 серед жителів Південної Африки. Це значно менше в порівнянні з результатами досліджень у Великій Британії, де цей показник склав 89,3%.

У п’ятницю компанія Johnson & Johnson повідомила, що один укол її вакцини проти коронавірусу в цілому показав ефективність 66% в масових випробуваннях на трьох континентах.

Але були великі відмінності у регіонах. У Сполучених Штатах, де цього тижня вперше було повідомлено про південно-африканський варіант, ефективність досягла 72% в порівнянні з 57% в Південній Африці, де новий штам становив 95% всіх випадків COVID-19.

Нові результати, однак, викликають питання про те, наскільки добре вакцини від Pfizer/BioNTech і Moderna будуть протистояти новим варіантам.

“Кінцева мета – зупинити смерть, не дати лікарням увійти в кризу, і всі ці вакцини – в тому числі і у випадку з новим штамом – в значній мірі з цим справляються”, – сказав доктор Амеша Адалят, експерт з інфекційних захворювань Центру безпеки здоров’я Джона Хопкінса.

Головний науковий співробітник J&J, доктор Пол Стоффельс сказав, що тип реакції імунної системи – відповідь Т-клітин – грає захисну роль і може допомогти запобігти важкому захворюванню.

Проте доктор Ентоні Фаучи вважає, що зниження ефективності вакцин наголошує на необхідності ретельного відстеження варіантів і прискорення вакцинації до появи нових, більш небезпечних мутацій.

“Кращий спосіб запобігти подальшій еволюції вірусу – запобігти його реплікації, і ми досягнемо цього, якщо вакцинуємо людей якомога швидше”, – сказав Фаучі.