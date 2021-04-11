Штам коронавируса B.1.351, вперше виявлений в Південній Африці, може бути стійким до COVID-вакцині компаній Pfizer/BioNTech.

Про це свідчать дані попереднього дослідження фахівців Тель-Авівського університету, повідомляє агентство Reuters.

У дослідженні порівнювали дані близько 400 осіб, у яких був позитивний результат тесту на COVID-19, через 14 днів або більше після того, як вони отримали одну або дві дози вакцини, з такою ж кількістю невакцинованих пацієнтів.

За результатами дослідження Тель-Авівського університету і найбільшого постачальника медичних послуг Ізраїлю Clalit, рівень поширеності південноафриканського штаму B.1.351 серед пацієнтів, які отримали дві дози вакцини, був у 8 разів вище, ніж у невакцинованих – 5,4% проти 0,7%.

Це говорить про те, що вакцина менш ефективна проти південноафриканського варіанту в порівнянні з оригінальним коронавірусом і британським штамом.

“Ми виявили непропорційно вищий показник південноафриканського варіанту Covid серед людей, щеплених другою дозою вакцини, у порівнянні з невакцинованою групою. Це означає, що південноафриканський варіант здатний певною мірою прорвати захист від вакцини”, – говорить Аді Стерн, фахівець Тель-Авівського університету.

Однак вчені попередили, що у дослідженні використовувалася невелика вибірка людей, інфікованих південноафриканським варіантом, через його непоширеність в Ізраїлі.

Вони також заявили, що дослідження не призначалося для визначення загальної ефективності вакцини проти будь-якого штаму, оскільки використовувалися тільки дані людей, які отримали позитивний тест на коронавірус.