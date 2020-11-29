У США розплодилися інвазивні американські (або аргентинські) ящірки тегу розміром з собаку. Вони становлять загрозу для найрізноманітніших мешканців дикої природи.

Про це повідомляє National Geographic.

Видання пише, що тегу вперше потрапили в регіон більше десяти років тому як втікачі або випущені домашні тварини і почали поширюватися в Південній Флориді. Але тепер вони з’явились і в інших штатах регіону і були помічені в Джорджії, Південній Кароліні, Техасі, Луїзіані та Алабамі.

“Вся південно-східна частина Сполучених Штатів в небезпеці. На більшій частині цієї території клімат, який підходить для тегу”, – говорить біолог Геологічної служби США (USGS) Емі Якель Адамс.

Для вчених харчові звички тегу викликають найбільше занепокоєння. Ящірки, які ростуть в Південній Америці і досягають чотирьох футів в довжину, споживають все: від яєць і дрібних птахів до низькорослих фруктів. У Венесуелі їх називають лобо-поллеро, або “курячий вовк” – за звичку красти яйця з курників.

У США вони створюють додаткову небезпеку для яєць східної змії індиго, що знаходиться під загрозою зникнення.

Захист місцевої дикої природи є серйозною проблемою в Джорджії, де тегу були помічені в основному в округах Таттналл і Тумбс.

“Окремі особини були довжиною від двох до трьох футів. Розтини показують, що всі тегу поїдали місцеві рослини і тварин, в тому числі жаб, різних комах і мускадїнів. Це вказує на те, що ці особини дикі, вільно бродять і добувають їжу. Важливо, щоб цей вид не прижився в нашому штаті”, – говорить професор біології Південного університету Джорджії Ленс Макбрайер.

За словами вченого, клімат – ключова причина, через яку у тегу є хороші шанси на поширення на південному сході, оскільки їхній рідний регіон знаходиться приблизно на тій же широті. Їхній харчової асортимент може ще збільшитися у зв’язку з кліматичною кризою.