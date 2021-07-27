Південна Корея і КНДР відновили лінії для зв'язку між двома країнами, які були розірвані рік тому.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин з квітня обмінялися кількома листами і погодилися відновити гарячу лінію.

“Два лідера вивчали способи відновлення відносин шляхом обміну листами кілька разів і домовилися відновити відключені гарячі лінії в якості першого кроку в цьому процесі. Вони також погодилися відновити довіру якомога швидше і знову сприяти прогресу в відносинах”, – заявили в Синьому домі.

Державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA уточнило, що всі міжкорейські канали зв’язку були знову відкриті в 10 годині ранку у вівторок (01:00 за Гринвічем) відповідно до угоди між лідерами.

Північна Корея відключила гарячі лінії в червні 2020 року, оскільки прикордонні зв’язки зіпсувалися після невдалого другого саміту в лютому 2019 року, між Кімом і колишнім президентом США Дональдом Трампом, якому Мун запропонував виступити в якості посередника.

За цим кроком було знищення спільного офісу зв’язку, створеного в 2018 році для поліпшення відносин.