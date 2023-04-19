Північна Корея готується запустити перший супутник-розвідник – ЗМІ

Про це повідомляє AP.

18 квітня під час свого візиту до агентства аерокосмічного розвитку Кім Чен Ин заявив, що виробництво військових розвідувальних супутників країни завершено, і наказав відправити “кількох розвідувальних супутників”, зазначають державні ЗМІ.

Він здійснив візит разом зі своєю донькою Джу Ае. Цього року вона відвідала численні заходи разом зі своїм батьком.

Лідер Північної заявив, що його країна побудувала свій перший військовий супутник-шпигун і що він планує запустити його в нерозголошену дату.

У грудні минулого року Північна Корея заявила, що провела “важливе останнє випробування” для розробки супутника-розвідника. Агентство космічного розвитку країни оголосило, що завершить підготовку до запуску до квітня 2023 року.

Ракетні випробування продемонстрували, що Північна Корея може відправляти супутники в космос, але багато експертів сумніваються, чи є у неї достатньо потужні камери, щоб використовувати їх для шпигунства з супутника, оскільки після минулих тестових запусків були опубліковані лише зображення з низькою роздільною здатністю.

Кім Чен Ин заявив, що наявність оперативного військового супутника-розвідника має вирішальне значення для Північної Кореї для ефективного використання своїх ядерних ракет. Ймовірно, він сподівається тиснути на своїх суперників у таких питаннях, як спільні військові навчання та міжнародні економічні санкції проти Північної Кореї.

Глава КНДР сказав, що “військовий розвідувальний супутник” вже побудовано, і наказав офіційним особам прискорити підготовку до його запуску. Додав, що Північна Корея повинна запустити кілька супутників, аби створити можливості збору розвідувальної інформації.

Раніше Північна Корея заявила, що Кім Чен Ин спостерігав за симуляцією атаки підводного безпілотника, здатного нести ядерні боєголовки, погрожуючи використати нову зброю, яка може націлитися на судна та порти США та їхніх союзників.

Зауважимо, 19 березня Північна Корея випустила балістичну ракету малої дальності в бік моря біля східного узбережжя Корейського півострова.

Це вже треті ракетні випробування КНДР з 12 березня, відтоді як стартували найбільші за минулі п’ять років спільні військові навчання Південної Кореї та США під назвою Warrior Schield. Раніше у КНДР заявили, що розглядають навчання як “тренування вторгнення”, хоча у Сеулі та Вашингтоні наголосили, що відпрацьовується виключно оборона.