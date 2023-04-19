російсько-українська війна
21:16 Північна Корея готується запустити перший супутник-розвідник – ЗМІ
21:00 Президент Чехії підтримав вступ України в НАТО
20:52 Воллес переконаний, що війна в Україні не завершиться до 2024 року – NYT
20:35 Близько 600 видів тварин – під загрозою знищення через збройну агресію РФ
20:03 Уряд погодив створення Координаційного штабу з питань реалізації прав ВПО
19:58 США запровадили санкції проти міжнародної мережі, яка допомагала Ірану виробляти дрони
19:41 WP: «Ми робимо все, щоб допомогти Україні, але Київ занадто активно критикує ООН» – Гутерреш
19:19 «Стає системним суперником» – глава МЗС Німеччини назвала частину поїздки до Китаю «більш ніж шокуючою»
19:03 Уряд схвалив порядок ведення єдиного реєстру депортованих осіб – Мінреінтеграції
18:47 «Ми готувалися до цього туру рік»: команді Андрія Данилка не дали дозволу на виїзд з України
18:41 Колишні найманці ПВК «Вагнер» зізналися у воєнних злочинах проти українських дітей
18:13 Польща планує змінити перелік продуктів, заборонених для імпорту з України
18:03 Морили голодом та ґвалтували дітей: на Київщині судитимуть матір та її співмешканця
17:46 Фінляндія має намір запропонувати НАТО створити нову базу
17:33 Міністр оборони Китаю похвалив Путіна за «сприяння миру у всьому світі» – Bloomberg
17:12 У МОН прогнозують кадровий дефіцит у сфері освіти у кілька мільйонів фахівців
17:05 У Європарламенті закликали почати цього року переговори про вступ Молдови в ЄС
17:03 У Балаклії жінка наступила на міну: її шпиталізовано до лікарні
16:35 У США не бачать ознак переміщення ядерної зброї РФ на територію Білорусі
16:27 HBO випустив тизер мінісеріалу «Ідол» з The Weeknd та Лілі-Роуз Депп
16:12 Німеччина виділить додаткові 111 млн євро на відновлення України
16:05 США призначили прокурора для розслідування злочинів РФ проти українців
16:00 Медведєв погрожує надіслати зброю КНДР, якщо Південна Корея озброїть Україну
15:53 Росія почала використовувати танки часів холодної війни
15:33 У Пентагоні повідомили строки очікування висновків щодо витоку секретних даних
15:14 Українки перемогли на Європейській олімпіаді з математики European Girls’ Mathematical Olympiad у Словенії
15:08 «Стан об’єктів видно на фото»: для огляду пам’яток до Києво-Печерської Лаври прийшли представники Мінкульту
14:55 Першою подією Лондонського книжкового ярмарку 2023 стало відкриття програми Welcome Guest Spotlight Ukraine
14:52 Нестача ракетних двигунів у США уповільнює виробництво ракет до HIMARS для України – WSJ
14:38 Вночі окупанти атакували Одесу дронами, аби виявити ППО — Гуменюк
14:26 У Китаї незабаром можуть розгорнути надзвукові безпілотники WZ-8 для шпигунства — WP

Північна Корея готується запустити перший супутник-розвідник – ЗМІ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав офіційним особам підготуватися до запуску першого в країні військового розвідувального супутника.

Середа, 19 квітня 2023, 21:16
Підтримати

Про це повідомляє AP.

18 квітня під час свого візиту до агентства аерокосмічного розвитку Кім Чен Ин заявив, що виробництво військових розвідувальних супутників країни завершено, і наказав відправити “кількох розвідувальних супутників”, зазначають державні ЗМІ.

Він здійснив візит разом зі своєю донькою Джу Ае. Цього року вона відвідала численні заходи разом зі своїм батьком.

Лідер Північної заявив, що його країна побудувала свій перший військовий супутник-шпигун і що він планує запустити його в нерозголошену дату.

У грудні минулого року Північна Корея заявила, що провела “важливе останнє випробування” для розробки супутника-розвідника. Агентство космічного розвитку країни оголосило, що завершить підготовку до запуску до квітня 2023 року.

Ракетні випробування продемонстрували, що Північна Корея може відправляти супутники в космос, але багато експертів сумніваються, чи є у неї достатньо потужні камери, щоб використовувати їх для шпигунства з супутника, оскільки після минулих тестових запусків були опубліковані лише зображення з низькою роздільною здатністю.

Кім Чен Ин заявив, що наявність оперативного військового супутника-розвідника має вирішальне значення для Північної Кореї для ефективного використання своїх ядерних ракет. Ймовірно, він сподівається тиснути на своїх суперників у таких питаннях, як спільні військові навчання та міжнародні економічні санкції проти Північної Кореї.

Глава КНДР сказав, що “військовий розвідувальний супутник” вже побудовано, і наказав офіційним особам прискорити підготовку до його запуску. Додав, що Північна Корея повинна запустити кілька супутників, аби створити можливості збору розвідувальної інформації.

Раніше Північна Корея заявила, що Кім Чен Ин спостерігав за симуляцією атаки підводного безпілотника, здатного нести ядерні боєголовки, погрожуючи використати нову зброю, яка може націлитися на судна та порти США та їхніх союзників.

Зауважимо, 19 березня Північна Корея випустила балістичну ракету малої дальності в бік моря біля східного узбережжя Корейського півострова.

Це вже треті ракетні випробування КНДР з 12 березня, відтоді як стартували найбільші за минулі п’ять років спільні військові навчання Південної Кореї та США під назвою Warrior Schield. Раніше у КНДР заявили, що розглядають навчання як “тренування вторгнення”, хоча у Сеулі та Вашингтоні наголосили, що відпрацьовується виключно оборона.

Теги: заява, Кім Чен Ин, КНДР, Північна Корея, розробка, супутник-шпигун, запуск

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook