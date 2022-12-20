20 грудня Північна Корея засудила нову стратегію безпеки Японії, побоюючись, що це "фундаментально змінює середовище регіональної безпеки", і пригрозила, що вона покаже, наскільки "неправильним" і "небезпечним" є вибір Японії, невизначеними діями.

Про це інформує Reuters.

Представник міністерства закордонних справ Північної Кореї зробив ці зауваження через кілька днів після того, як Японія оголосила про найбільше нарощування військової сили з часів Другої світової війни, оскільки регіональна напруженість і вторгнення Росії в Україну викликають побоювання війни.

Посадовець КНДР заявив, що Японія створює серйозну безпекову кризу на Корейському півострові та в регіоні Східної Азії, ухвалюючи нову стратегію безпеки, яка “фактично визнає її можливості превентивного удару по інших країнах”.

Середовище безпеки в регіоні “фундаментально змінилося” через нову політику Японії, зазначив посадовець, засуджуючи цей крок як порушення Статуту ООН і “серйозний виклик” міжнародному миру.

“Ми ще раз чітко даємо зрозуміти, що ми маємо право вживати сміливих і рішучих військових заходів для захисту наших фундаментальних прав… у відповідь на складне середовище безпеки в регіоні”, – сказав чиновник. “Незабаром Японія зі здриганням дізнається, що зробила явно неправильний і дуже небезпечний вибір”.

Широкомасштабний п’ятирічний план Токіо, який колись був немислимим для пацифістської Японії, зробить країну третьою у світі за обсягами військових витрат після Сполучених Штатів і Китаю, виходячи з поточного бюджету.

27 листопада лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна має намір мати найпотужнішу у світі ядерну зброю, відтак він підвищив на посаді десятки офіцерів, які брали участь у нещодавньому запуску нової балістичної ракети.

17 листопада Північна Корея запустила балістичну ракету, попереджаючи про “жорсткішу військову відповідь” на зусилля США посилити свою присутність задля безпеки в регіоні разом зі своїми союзниками. Відтак Пхеньян заявив, що Вашингтон бере на себе “авантюру, про яку пошкодує”.

Останній запуск відбувся менш ніж через дві години після того, як міністр закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей різко розкритикував недільний тристоронній саміт США, Південної Кореї та Японії, під час якого лідери розкритикували випробування зброї Пхеньяном і пообіцяли посилити співпрацю в галузі безпеки.

На переговорах президент США Джо Байден підтвердив зобов’язання зміцнити розширене стримування та захистити двох азійських союзників за допомогою “повного спектру можливостей”, включаючи ядерну зброю.

26 жовтня Сполучені Штати, Японія та Південна Корея попередили, що “безпрецедентний” масштаб відповіді буде виправданим, якщо Північна Корея проведе сьоме випробування ядерної бомби. Вашингтон і його союзники вважають, що Північна Корея може вперше з 2017 року відновити випробування ядерної бомби.

Цього року Північна Корея проводила випробування зброї безпрецедентними темпами, випустивши понад два десятки балістичних ракет, зокрема й у бік Японії. У вересні USS Ronald Reagan і кораблі супроводу провели спільні військові навчання з південнокорейськими силами у відповідь на випробування північнокорейської балістичної ракети, що стало їх першим спільним військовим навчанням за участю американського авіаносця з 2017 року. Сполучені Штати, Південна Корея та Японія взяли на себе зобов’язання поглибити співпрацю.

1 листопада Північна Корея знову зажадала від Сполучених Штатів та Південної Кореї припинити спільні військові навчання, заявивши, що “не можна більше терпіти таку необдуманість і провокації”, натомість Білий дім зазначив, що залишається високим занепокоєння щодо потенційного ядерного випробування КНДР.

Дві Кореї все ще технічно перебувають у стані війни, після того, як їхній конфлікт 1950-53 років закінчився перемир’ям, але не мирною угодою.

Водночас Вашингтон і Сеул вважають, що Північна Корея, можливо, збирається відновити випробування ядерної бомби вперше з 2017 року, і прийняли стратегію “стримування” Пхеньяна за допомогою великих військових навчань, які, на думку деяких нинішніх і колишніх офіційних осіб, можуть лише посилити напруженість.

Тоді як Японія створить нове командування для управління операціями своїх сухопутних, морських і повітряних сил на тлі зростання напруженості в регіоні. Окрім цього, за оцінками Японії, їй знадобиться близько 1000 ракет великої дальності на додаток до її запасів протибалістичних ракет для захисту від посилення військового потенціалу Китаю.