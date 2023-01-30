Для Північної Кореї продаж зброї Росії відкриває нові надходження доходів, що може підштовхнути до зростання застійної економіки ізольованої країни. США неодноразово звинувачували КНДР у постачанні зброї та боєприпасів до РФ, яка використовує їх проти України, але Пхеньян відкидав заяви.

Про це повідомило Bloomberg.

Північна Корея має “надлишок” артилерії, виготовленої минулого століття. Згідно з оцінками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, у країни є великі запаси боєприпасів до неї.

“Північна Корея обома руками схопилася б за можливість позбутися запасів застарілих боєприпасів зі значною націнкою”, – сказав експерт з озброєнь Джуст Оліманс.

За його словами, Кремль можуть цікавити 122-мм та 152-мм артилерійські снаряди, а також 122-мм реактивні снаряди. Вартість 120 мм ракети кілька років тому становила близько 6 тисяч доларів, а велика угода на постачання зброї може коштувати Росії сотні мільйонів доларів. Проте, щоб додати 1% до валового внутрішнього продукту Північної Кореї потрібні платежі на загальну суму менш як 320 млн доларів.

“Північна Корея має як економічні, так і політичні стимули для постачання зброї в Росію, і вони можуть бути взаємопов’язані”, — зауважила молодша політологиня Rand Corp. у Вашингтоні Наоко Аокі.

Наоко Аокі зазначила, що Північна Корея бачить потребу у твердій валюті, що є найбільш очевидними економічними причинами дій країни. Також КНДР може отримати компенсацію іншими способами, зокрема шляхом постачання палива.