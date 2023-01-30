Про це повідомило Bloomberg.
Північна Корея має “надлишок” артилерії, виготовленої минулого століття. Згідно з оцінками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, у країни є великі запаси боєприпасів до неї.
“Північна Корея обома руками схопилася б за можливість позбутися запасів застарілих боєприпасів зі значною націнкою”, – сказав експерт з озброєнь Джуст Оліманс.
За його словами, Кремль можуть цікавити 122-мм та 152-мм артилерійські снаряди, а також 122-мм реактивні снаряди. Вартість 120 мм ракети кілька років тому становила близько 6 тисяч доларів, а велика угода на постачання зброї може коштувати Росії сотні мільйонів доларів. Проте, щоб додати 1% до валового внутрішнього продукту Північної Кореї потрібні платежі на загальну суму менш як 320 млн доларів.
“Північна Корея має як економічні, так і політичні стимули для постачання зброї в Росію, і вони можуть бути взаємопов’язані”, — зауважила молодша політологиня Rand Corp. у Вашингтоні Наоко Аокі.
Наоко Аокі зазначила, що Північна Корея бачить потребу у твердій валюті, що є найбільш очевидними економічними причинами дій країни. Також КНДР може отримати компенсацію іншими способами, зокрема шляхом постачання палива.
- У грудні 2022 року Білий дім заявив, що приватна російська військова компанія “Вагнера” отримала партію зброї з Північної Кореї, щоб допомогти зміцнити російські сили в Україні.
- На початку січня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав до “експоненціального збільшення” арсеналу ядерної зброї своєї країни у відповідь на, як він стверджує, загрози з боку Південної Кореї та Сполучених Штатів.