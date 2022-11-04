В ніч на 4 листопада Північна Корея випустила близько 80 артилерійських снарядів по морській прикордонній зоні.

Про це повідомляє Reuters.

Представники Південної Кореї заявили, що країна підняла свої військові літаки у відповідь на 180 військових польотів КНДР поблизу спільного кордону країн. Через кілька годин після того, як Північна Корея випустила близько 80 артилерійських снарядів на знак протесту проти спільних військових навчань Сеула та Сполучених Штатів.

Південна Корея у відповідь підняла 80 літаків, зокрема винищувачі-невидимки F-35A, у той час, як близько 240 реактивних літаків, які брали участь у повітряних навчаннях Vigilant Storm разом зі Сполученими Штатами, продовжували свої навчання.

За даними Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, північнокорейські літаки були виявлені в кількох районах на північ від “лінії тактичних дій”.

Зазначимо, що 3 листопада Північна Корея випустила кілька балістичних ракет, зокрема міжконтинентальну балістичну ракету, яка, ймовірно, вийшла з ладу під час польоту.

Офіційні особи Південної Кореї та Японії заявили, що одна з трьох випущених ракет, можливо, була міжконтинентальною балістичною ракетою, яка є зброєю найбільшої дальності Північної Кореї та призначена для перенесення ядерної боєголовки на інший бік планети.

За даними інформаційного агентства Yonhap, міжконтинентальна балістична ракета зазнала невдачі під час польоту. Натомість речники міністерств оборони Південної Кореї та Японії відмовилися підтвердити можливий збій під час польоту ракети.

Міністр оборони Японії Ясуказу Хамада заявив, що уряд втратив сліди ракети над Японським морем, що змусило його спростувати заяву про те, що вона пролетіла над Японією.

За його словами, перша ракета пролетіла на висоті близько 2000 кілометрів (1242 милі) і дальності 750 км. Така схема польоту називається “високою траєкторією”, коли ракета запускається високо, щоб уникнути польоту над сусідніми країнами.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що ракета дальнього радіуса дії була запущена поблизу Пхеньяна. Приблизно через годину після першого запуску військові Південної Кореї та берегова охорона Японії повідомили про другий і третій запуски з Північної Кореї.

Крім того, 2 листопада Північна Корея випустила щонайменше 23 ракети в море, а одна з них впала менш ніж за 60 км від узбережжя Південної Кореї. Також КНДР вистрілила понад 100 артилерійськими снарядами зі свого східного узбережжя у військову буферну зону між країнами.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль назвав інцидент “територіальним посяганням”. Вперше з моменту розділення півострова в 1945 році балістична ракета приземлилася біля вод Півдня. Крім того, це була найбільша кількість ракет, які випустили за один день.

Ракета впала за межами територіальних вод Південної Кореї, але на південь від Північної межової лінії (NLL). Ця територія вважається спірним міжкорейським морським кордоном.

У відповідь Південна Корея випустила три ракети класу “повітря-земля” в море на північ через NLL. Запуски відбувалися після того, як південнокорейський президент пообіцяв “швидку та тверду відповідь”.