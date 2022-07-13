Про це повідомило пропагандистське видання News.ru.
Ватажок бойовиків висловив вдячність КНДР за підтримку мешканців Донбасу. Він вважає, що таке рішення стане “основою для подальшого розвитку відносин у сфері економіки”.
“Корейська Народно-Демократична Республіка сьогодні визнала Донецьку Народну Республіку. Міжнародний статус Донецької Народної Республіки та її державність продовжують зміцнюватись. Це ще одна перемога нашої дипломатії”, – написав Пушилін.
На думку Пушиліна, визнання квазіутворення Північною Кореєю збільшить географію торгівлі для підприємств.
Зазначимо, псевдореспубліку визнав наприкінці червня президент Сирії Башар Асад. Також незалежність визнали такі ж невизнані “республіки” — Абхазія та Південна Осетія. Зокрема перед початком російського вторгнення аналогічне рішення ухвалив президент РФ Володимир Путін. Документально не визнали, але підтримують бойовиків невизнане Придністров’я, так звана Нагірно-Карабахська Республіка, Центральноафриканська республіка, Нікарагуа, Куба, Білорусь.
- Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони зауважили, що Росії не вдалось досягти початкової мети та окупувати всю Україну у короткі терміни, тому у Кремлі вирішили приєднати до РФ території, які вдалось тимчасово захопити.
- Українська розвідка з’ясувала, що російські офіцери не хочуть їхати воювати в Україну. Генерали терміново переводять родичів на більш “безпечну” службу в Сирію.