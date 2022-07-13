Ватажок бойовиків квазіутворення "ДНР" Деніс Пушилін заявив, що Північна Корея визнала незалежність псевдореспубліки. Він назвав крок від КНДР "ще однією перемогою" дипломатії.

Про це повідомило пропагандистське видання News.ru.

Ватажок бойовиків висловив вдячність КНДР за підтримку мешканців Донбасу. Він вважає, що таке рішення стане “основою для подальшого розвитку відносин у сфері економіки”.

“Корейська Народно-Демократична Республіка сьогодні визнала Донецьку Народну Республіку. Міжнародний статус Донецької Народної Республіки та її державність продовжують зміцнюватись. Це ще одна перемога нашої дипломатії”, – написав Пушилін.

На думку Пушиліна, визнання квазіутворення Північною Кореєю збільшить географію торгівлі для підприємств.

Зазначимо, псевдореспубліку визнав наприкінці червня президент Сирії Башар Асад. Також незалежність визнали такі ж невизнані “республіки” — Абхазія та Південна Осетія. Зокрема перед початком російського вторгнення аналогічне рішення ухвалив президент РФ Володимир Путін. Документально не визнали, але підтримують бойовиків невизнане Придністров’я, так звана Нагірно-Карабахська Республіка, Центральноафриканська республіка, Нікарагуа, Куба, Білорусь.