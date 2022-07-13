Про це повідомило пропагандистське видання News.ru.

Ватажок бойовиків висловив вдячність КНДР за підтримку мешканців Донбасу. Він вважає, що таке рішення стане “основою для подальшого розвитку відносин у сфері економіки”.

“Корейська Народно-Демократична Республіка сьогодні визнала Донецьку Народну Республіку. Міжнародний статус Донецької Народної Республіки та її державність продовжують зміцнюватись. Це ще одна перемога нашої дипломатії”, – написав Пушилін.

На думку Пушиліна, визнання квазіутворення Північною Кореєю збільшить географію торгівлі для підприємств.

Зазначимо, псевдореспубліку визнав наприкінці червня президент Сирії Башар Асад. Також незалежність визнали такі ж невизнані “республіки” — Абхазія та Південна Осетія. Зокрема перед початком російського вторгнення аналогічне рішення ухвалив президент РФ Володимир Путін. Документально не визнали, але підтримують бойовиків невизнане Придністров’я, так звана Нагірно-Карабахська Республіка, Центральноафриканська республіка, Нікарагуа, Куба, Білорусь.