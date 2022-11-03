Сьогодні, 3 листопада, Північна Корея випустила кілька балістичних ракет, зокрема міжконтинентальну балістичну ракету, яка, ймовірно, вийшла з ладу під час польоту.

Про це повідомляє Reuters.

Офіційні особи Південної Кореї та Японії заявили, що одна з трьох випущених ракет, можливо, була міжконтинентальною балістичною ракетою, яка є зброєю найбільшої дальності Північної Кореї та призначена для перенесення ядерної боєголовки на інший бік планети.

За даними інформаційного агентства Yonhap, міжконтинентальна балістична ракета зазнала невдачі під час польоту. Натомість речники міністерств оборони Південної Кореї та Японії відмовилися підтвердити можливий збій під час польоту ракети.

Міністр оборони Японії Ясуказу Хамада заявив, що уряд втратив сліди ракети над Японським морем, що змусило його спростувати заяву про те, що вона пролетіла над Японією.

За його словами, перша ракета пролетіла на висоті близько 2000 кілометрів (1242 милі) і дальності 750 км. Така схема польоту називається “високою траєкторією”, коли ракета запускається високо, щоб уникнути польоту над сусідніми країнами.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що ракета дальнього радіуса дії була запущена поблизу Пхеньяна. Приблизно через годину після першого запуску військові Південної Кореї та берегова охорона Японії повідомили про другий і третій запуски з Північної Кореї.

Віцеадмірал у відставці та колишній командир флоту Морських сил самооборони Японії Йодзі Кода сказав, що втрата радіолокаційного відстеження снаряда свідчить про невдалий запуск.

“Це означає, що в якийсь момент на траєкторії польоту у ракети виникли проблеми, і вона фактично розвалилася”, – пояснив Йодзі Кода.

За словами південнокорейських і американських офіційних осіб, цього року Північна Корея провела кілька невдалих випробувань міжконтинентальних балістичних ракет. Натомість США засудили запуск міжконтинентальних балістичних ракет Північною Кореєю.

“Цей запуск є порушенням кількох резолюцій Ради безпеки ООН”, – заявив речник Держдепу Нед Прайс. Також він додав, що це демонструє загрозу з боку незаконної зброї масового знищення та балістичних ракет Північної Кореї.

Заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Хен Дон й заступник держсекретаря США Венді Шерман рішуче засудили серію ракетних запусків Північної Кореї й назвали їх “жалюгідними та аморальними”.

“Неодноразові запуски ракет Північною Кореєю є образою, і їх неможливо пробачити”, – заявив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Варто зазначити, що запуски ракет відбулися через день після того, як Північна Корея випустила рекордні 23 ракети за день, зокрема й ту, яка вперше впала біля узбережжя Південної Кореї, і викликала осуд з боку Вашингтона, Сеула та Токіо.

Нагадаємо, що 2 листопада Північна Корея випустила щонайменше 23 ракети в море, а одна з них впала менш ніж за 60 км від узбережжя Південної Кореї. Також КНДР вистрілила понад 100 артилерійськими снарядами зі свого східного узбережжя у військову буферну зону між країнами.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль назвав інцидент “територіальним посяганням”. Вперше з моменту розділення півострова в 1945 році балістична ракета приземлилася біля вод Півдня. Крім того, це була найбільша кількість ракет, які випустили за один день.

Ракета впала за межами територіальних вод Південної Кореї, але на південь від Північної межової лінії (NLL). Ця територія вважається спірним міжкорейським морським кордоном.

У відповідь Південна Корея випустила три ракети класу “повітря-земля” в море на північ через NLL. Запуски відбувалися після того, як південнокорейський президент пообіцяв “швидку та тверду відповідь”.

Своєю чергою у США засудили запуски ракет Північної Кореї. Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд зазначила, що КНДР постійно запускала ракети протягом останнього року – порушуючи численні резолюції Ради Безпеки ООН. Вона додала, що така кількість випущених снарядів стала безпрецедентним випадком.

Довідково. Міжконтинентальна балістична ракета (МБР) – стратегічна керована балістична ракета, з дальністю польоту (радіусом дії) понад 5 500 км. Балістичні ракети M45 і M51 підводних човнів ВМС Франції в шахтах підводного човна класу SNLE (ліворуч) і SNLE-NG (праворуч).

МБР призначені для знищення об’єктів, розташованих на великих відстанях і на віддалених континентах. Найперші МБР мали обмежену точність, що робило їх придатними для використання лише проти найбільших цілей, таких як міста. Удари по військових цілях (особливо захищених) все ще потребували використання більш точних пілотованих бомбардувальників. Конструкції МБР другого та третього покоління (такі як LGM-118 Peacekeeper) значно підвищили точність – до такої міри, що навіть найменші точкові цілі можна було успішно атакувати.