Під час четвертого запуску зброї цього місяця КНДР запустила в море дві балістичні ракети з метою продемонструвати свою військову могутність на тлі призупиненої дипломатії зі США.

Про це повідомляє інформаційне агентство The Associated Press.

17 січня об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що Корейська Народно-Демократична Республіка запустила дві балістичні ракети малої дальності з району Сунань, де розташовано міжнародний аеропорт Пхеньяну.

Ракети було запущено з інтервалом у чотири хвилини вранці в понеділок. Вони пролетіли близько 380 кілометрів, перш ніж приземлитися у водах біля північно-східного узбережжя країни.

Протягом останніх місяців Північна Корея почала випробування придатних для ядерної зброї ракет, призначених для маневреності та польотів на малих висотах, що покращує їхні шанси ухилятися від протиракетної оборони в регіоні.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин продовжує тиснути на своїх сусідів і США за допомогою запусків ракет та погроз, перш ніж запропонувати переговори.

США хотіли переконати КНДР відмовитися від своєї програми створення ядерної зброї, але ця спроба провалилася у 2019 році після того, як адміністрація Трампа відхилила вимоги Північної Кореї щодо послаблення санкцій в обмін на часткове скорочення свого ядерного потенціалу.

Відтоді лідер Північної Кореї пообіцяв і надалі розширювати ядерний арсенал, який він, безсумнівно, вважає своєю найсильнішою гарантією виживання.