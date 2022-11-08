Північна Корея укотре заперечила звинувачення Сполучених Штатів у тому, що Пхеньян передає озброєння Москві для продовження російсько-української війни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Офіційний представник міністерства оборони Північної Кореї наголосив що “КНДР ніколи не займались торгівлею зброєю з Росією і не планує робити цього у майбутньому”.

Минулого тижня адміністрація Байдена звинуватила Північну Корею в таємному постачанні Росії артилерійських снарядів для використання у війні проти України, попри те, що Пхеньян раніше заперечував ці наміри.

Як відомо, ще у вересні США заявляли, що Північна Корея має намір продавати зброю Росії, однак тоді в КНДР все заперечили.

Будь-який продаж зброї означав би зміну ролей між Пхеньяном і Москвою, оскільки у минулому Північна Корея покладалася на підтримку Радянського Союзу під час холодної війни. Продаж зброї потенційно може дати режиму Кім Чен Ина такі необхідні гроші та нафту, а можливо, навіть технології для допомоги в його програмі ядерної зброї.

Якщо торгівля зброє все ж відбувається, то постачати її з КНДР до РФ можна єдиним залізничним сполученням між країнами.

Вперше про відновлення залізничного сполучення між Росією та Північною Кореєю стало відомо 4 листопада, через декілька днів після того, як Вашингтон висунув звинувачення у бік Пхеньяна. Потяг, який прибув до Росії з КНДР зафіксував комерційний супутник.

Цей потяг став першим, який перетнув кордон Росії та КНДР за останні два роки, адже у 2020 році Пхеньян закрив свої кордони, остерігаючись розповсюдження пандемії COVID-19.

Будь-які поставки зброї будуть порушенням санкцій ООН, запроваджених проти Північної Кореї за підтримки Росії.

Кім Чен Ин підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну. КНДР є однією з небагатьох країн світу, які визнали контрольовані Кремлем так звані “ЛНР” та “ДНР”.

Росія скористалася своїм правом вето в Раді Безпеки ООН, щоб перешкодити новим спробам посилити санкції проти Північної Кореї, яка у 2022 році здійснила найбільший запуск балістичних ракет з моменту правління Кім Чен Ина.

США, Південна Корея та Японія заявили, що Кім Чен Ин може незабаром випробувати ядерну ракету, і Північна Корея може сподіватись на те, що Росія заблокує будь-які нові заходи проти Пхеньяну.