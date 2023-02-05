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Північна Корея звинувачує США у «нагнітанні напруженості»

Північна Корея заявила, що Сполучені Штати Америки "підштовхнули напруженість" на Корейському півострові до "крайньої червоної лінії", відповідаючи на нещодавні обіцянки міністра оборони США Ллойда Остіна розширити спільні військові навчання з Південною Кореєю та посилити ядерне стримування.

Неділя, 5 лютого 2023, 22:46
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Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Північна Корея заявила, що не зацікавлена ​​в будь-яких контактах або діалозі зі США, поки Вашингтон проводить те, що Пхеньян описує як “ворожу та конфронтаційну політику”. У КНДР заявили, що дії США загрожували перетворити Корейський півострів на “величезний військовий арсенал”, додавши, що дадуть відповідь на військові кроки США “переважаючою ядерною силою”.

Ці зауваження відбулися після візиту Остіна до Сеула, де він зустрівся зі своїм південнокорейським колегою та президентом Юн Сук Йолем. Глава Міноборони США запевнив Сеул у відданості Вашингтона розширеному стримуванню Північної Кореї. Остін пообіцяв розширити масштаб і тривалість спільних військових навчань і розгорнути в країні додаткові винищувачі. Військові посадовці Вашингтона та Сеула планують зустрітися в лютому, щоб обговорити та розглянути сценарії, включаючи потенційну ядерну атаку з боку Північної Кореї.

Білий дім відкинув заяву Північної Кореї про те, що військові навчання з Південною Кореєю мають ворожі наміри, назвавши їх рутинними навчаннями. США готові зустрітися з представниками Північної Кореї у зручний для них час і в зручному для них місці, заявив речник Ради національної безпеки Білого дому.

Південна Корея закликала КНДР утриматися від провокаційних дій і повернутися до діалогу.

Минулого року Північна Корея провела рекордну кількість ракетних випробувань і пообіцяла цього року експоненціально збільшити свій ядерний арсенал і розробити нову систему міжконтинентальних балістичних ракет. Офіційні особи Вашингтона та Сеула заявили, що Пхеньян готовий провести своє перше ядерне випробування з 2017 року.

США та Південна Корея розширили військові навчання у відповідь на зростаючу ядерну та ракетну загрозу Північної Кореї.

Минулого року адміністрація Байдена неодноразово пропонувала вести переговори з Північною Кореєю. Пхеньян відхилив пропозиції. Адміністрація Юна запропонувала допомогу Covid-19 і гуманітарну допомогу, якщо Північна Корея зробить конкретні кроки в напрямку денуклеаризації.

Цього тижня міністерка закордонних справ Південної Кореї Пак Джин зустрілася з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем у Нью-Йорку, закликавши організацію звернути увагу на провокації Північної Кореї та обговоривши занепокоєння щодо можливого ядерного випробування. Гутерріш заявив, що будь-яке відновлення ядерних випробувань Пхеньяном завдасть нищівного удару міжнародній безпеці, і пообіцяв підтримувати зусилля з досягнення миру на Корейському півострові.

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин закликав до “експоненціального збільшення” арсеналу ядерної зброї своєї країни у відповідь на, як він стверджує, загрози з боку Південної Кореї та Сполучених Штатів.

У 2022 році режим Кім Чен Ина випробував більше ракет, ніж будь-коли в історії Північної Кореї. Збільшення обсягів озброєння та провокації з боку Пхеньяна підштовхують Збройні сили Південної Кореї до дзеркальної підготовки.

Останній запуск відбувся менш ніж через дві години після того, як міністр закордонних справ Північної Кореї  Чхо Сон Хуей різко розкритикував тристоронній саміт США, Південної Кореї та Японії, під час якого лідери розкритикували випробування зброї Пхеньяном і пообіцяли посилити співпрацю в галузі безпеки.

26 жовтня 2022 року Сполучені Штати, Японія та Південна Корея попередили, що “безпрецедентний” масштаб відповіді буде виправданим, якщо Північна Корея проведе сьоме випробування ядерної бомби. Вашингтон і його союзники вважають, що Північна Корея може вперше з 2017 року відновити випробування ядерної бомби.

Північна Корея проводила випробування зброї безпрецедентними темпами, випустивши понад два десятки балістичних ракет, зокрема й у бік Японії. У вересні USS Ronald Reagan і кораблі супроводу провели спільні військові навчання з південнокорейськими силами у відповідь на випробування північнокорейської балістичної ракети, що стало їх першим спільним військовим навчанням за участю американського авіаносця з 2017 року. Сполучені Штати, Південна Корея та Японія взяли на себе зобов’язання поглибити співпрацю.

Дві Кореї все ще технічно перебувають у стані війни, після того, як їхній конфлікт 1950-53 років закінчився перемир’ям, але не мирною угодою.

Водночас Вашингтон і Сеул вважають, що Північна Корея, можливо, збирається відновити випробування ядерної бомби вперше з 2017 року, і прийняли стратегію “стримування” Пхеньяна за допомогою великих військових навчань, які, на думку деяких нинішніх і колишніх офіційних осіб, можуть лише посилити напруженість.

Теги: заяви, звинувачення, Південна Корея, Північна Корея, Протистояння, США, ядерна зброя, конфликт

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