Про це сповіщає Reuters.

Як пояснили у виданні, Північна Корея посилається на петицію, розміщену на сайті президента України Володимира Зеленського про заклики створення державою власної ядерної зброї.

Згідно зі словами Кім, петиція може бути “політичною змовою” офісу президента. Однак сестра лідера КНДР не надала жодних доказів цього твердження.

“Після заяви Росії про розміщення тактичної зброї у Білорусі, на сайті офіційного представництва президента України зʼявилася петиція під назвою “Розмістити ядерну зброю від США на території України або зробити Україну державою з власним ядерним озброєнням”, – повідомляється у виданні.

Варто зазначити, що станом на 2 квітня, петиція набрали 776 підписів із необхідних 25 тисяч, які потрібні, щоб президент розглянув її.

Нагадаємо, що 25 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що планує будівництво ядерного сховища в Білорусі. Він сказав, що збереже контроль над будь-якою тактичною ядерною зброєю, яку Москва планує розмістити в сусідній Білорусі.

Як повідомляли #Букви, немає гарантій, що російський лідер виконає свій план розміщення зброї в Білорусі, але будь-який ядерний сигнал Путіна викликає занепокоєння на Заході. У Німеччині вже розкритикували заяву Путіна.

Зауважимо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав до розширення виробництва ядерних матеріалів для експоненційного збільшення арсеналу країни, заявивши, що його програма озброєння спрямована на захист країни.