У Північній Кореї підтвердили, що 15 вересня здійснили запуск балістичної ракети з потяга. У такий спосіб триває "розширення можливості завдати інтенсивного удару".

Про це повідомляє Reuters.

Це перший в історії випадок, коли країна, що має ядерну зброю, випробувала систему запуску залізничного базування. У Північній Кореї це був другий випадок за тиждень. У країні продовжують заявляти про тиск на США на тлі переговорів щодо використання ядерної зброї.

У місцевих ЗМІ поширили фото, на якому ракета темно-зеленого кольору підіймається від залізничної платформи, розташованої біля тунелю в гірській місцевості. Влада Північної Кореї підтвердила, що це була частина плану з розширення можливостей “завдати інтенсивного удару ворожим об’єктам відразу з кількох місць”.