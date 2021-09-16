Про це повідомляє Reuters.
Це перший в історії випадок, коли країна, що має ядерну зброю, випробувала систему запуску залізничного базування. У Північній Кореї це був другий випадок за тиждень. У країні продовжують заявляти про тиск на США на тлі переговорів щодо використання ядерної зброї.
У місцевих ЗМІ поширили фото, на якому ракета темно-зеленого кольору підіймається від залізничної платформи, розташованої біля тунелю в гірській місцевості. Влада Північної Кореї підтвердила, що це була частина плану з розширення можливостей “завдати інтенсивного удару ворожим об’єктам відразу з кількох місць”.
- Раніше в Організації Об’єднаних Націй (ООН) оприлюднили конфіденційний звіт, в якому вказали, що Північна Корея (КНДР) може володіти мініатюрними ядерними пристроями.