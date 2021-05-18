Про це повідомили в МЗС країни.

“Відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини вирішено оголосити дипломата в посольстві Російської Федерації персоною нон грата в Республіці Північна Македонія”, – йдеться в повідомленні.

Посол РФ був викликаний в МЗС Північної Македонії 14 травня – йому була вручена нота про те, що дипломат повинен покинути країну протягом тижня.

Причини таких дій не уточнюються.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на двох європейських чиновників повідомляло, що РФ відклала постачання своєї вакцини в Північну Македонію, бо країна підтримала російського опозиціонера Олексія Навального, який зараз знаходиться за ґратами.