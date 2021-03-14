Віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс заявив, що Європа не потребує німецько-російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це в інтерв’ю виданню Tagesspiegel заявив віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс.

У Брюсселі завжди говорили, що проект не потрібен для енергопостачання Євросоюзу.

“Нам не потрібен “Північний потік-2″. Але він дійсно існує”, – сказав Тіммерманс.

За його словами, Єврокомісія повинна забезпечити функціонування “Північного потоку-2” відповідно до правил ЄС.

“Росії це не подобається. Але це правила ЄС”, – сказав він.

Згідно з правилами ЄС, трубопровід не повинен ставити під загрозу безпеку енергопостачання до Європи.