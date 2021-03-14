Про це в інтерв’ю виданню Tagesspiegel заявив віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс.
У Брюсселі завжди говорили, що проект не потрібен для енергопостачання Євросоюзу.
“Нам не потрібен “Північний потік-2″. Але він дійсно існує”, – сказав Тіммерманс.
За його словами, Єврокомісія повинна забезпечити функціонування “Північного потоку-2” відповідно до правил ЄС.
“Росії це не подобається. Але це правила ЄС”, – сказав він.
Згідно з правилами ЄС, трубопровід не повинен ставити під загрозу безпеку енергопостачання до Європи.
- Група з 40 американських сенаторів розкритикувала відмову адміністрації президента США Джо Байдена ввести санкції щодо будівництва газопроводу “Північний потік – 2”.
- Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена 19 лютого презентує в Конгресі доповідь про розширення санкцій проти учасників будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. Однак проти німецьких компаній обмеження вводити поки не планують.