Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що Росії не вдається запустити газопровід "Північний потік - 2", бо Україна постійно повторює, що "президент Росії Володимир Путін використовує газ, як зброю".

Про це він сказав в ефірі політичного ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”.

Вітренко пояснив, що газопровід “Північний потік – 2” не відповідає нормам європейського законодавства.

“Путін нервує, оскільки розуміє, що шантаж, який він розпочав по всій Європі, не проходить. Йому не вдасться запустити “Північний потік – 2″, навіть якщо той добудовано”, – пояснив Вітренко.

Попри обіцянки щодо неперервного транзиту російського газу через територію України, він звернув увагу на те, як загальні показники впали й пояснив, що це свідчить про перші порушення.

“Торік було заброньовано для транзиту через Україну 65 млрд кубічних метрів газу, а в цьому році – 40 млрд кубічних метрів. Тобто більше, ніж в півтора раза менше. Якщо звернути увагу на добові об’єми транзиту, вони впали приблизно у два рази. Було на початку року 170 млн на добу, а зараз – приблизно 80 млн”, – пояснив Вітренко.

10 вересня у російському “Газпромі” повідомили, що будівництво російського газопроводу “Північний потік – 2” повністю завершено.

На початковій стадії будівництва планувалося, що газопровід побудуть не пізніше кінця 2019 року. Однак перша проблема в процесі будівництва була пов’язана з Данією. Влада країни не дала дозволу на прокладку трубопроводу через свою економічну зону.

Коли трубопровід був готовий на 93,5%, до гри долучилися США. Країна ввела санкції проти російських компаній, які займалися будівництвом. Європейські учасники одразу відмовились допомагати Росії в будівництві.

Відновити будівництво вдалося лише наприкінці січня 2021 року, по суті, після інавгурації Джо Байдена президентом США.

Через “Північний потік – 2” щороку можна буде транспортувати 55 мільярдів кубічних метрів газу.

На думку республіканців, якщо газопровід запрацює – це лише посилить залежність Європи від російських енергоресурсів та надасть Кремлю можливість впливати на “трансатлантичних союзників Вашингтону”. Блокуючи призначення до Мінфіну, сенатори сподіваються тиснути на Білий дім.

“Так званий договір Білого дому з Німеччиною дає Володимиру Путіну (президенту Росії) геостратегічну перемогу, укріпляє корумпований вплив Росії в Європі та різно ослаблює безпеку України, Польщі та інших країн, які знаходяться на передовій кремлівської агресії”, – йдеться в листі сенаторів до голів сенатських Комітетів з діяльності банків та міжнародних відносин.

У середу, 15 вересня, має відбутися голосування за кандидатури Браяна Нельсона та Елізабет Розенберг. Нельсон має шанс стати заступником міністра фінансів з питань боротьби з тероризмом та фінансовою розвідкою, а Розенберг – помічницею міністра з питань боротьби із фінансуванням тероризму.

“Північний потік – 2”: ризики для України

У 2017 році експосол США в Україні Марі Йованович заявляла про те, що проєкт “Північний потік – 2” може спричинити економічний колапс в Україні. За даними Держдепу США, Україна може втрачати по 3% ВВП на рік. Це пов’язано з тих, що не буде транзитних платежів та “віртуального реверсу”.

Експрем’єр-міністр України Арсеній Яценюк оцінював втрати України приблизно у 2 мільярди доларів на рік. Це, приблизно, сума доходів від транзиту газу.

Словаччина вважає російський газопровід “Північний потік-2” економічно непотрібним і політично шкідливим проєктом.