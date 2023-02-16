Про це повідомляє Yahoo News.
Зазначається, що коли одна з постраждалих відмовилася віддати гроші, він початв вимагати, аби вона роздяглася для нього під час відеодзвінка.
Підозрюваний 24-річний Амір Хоссейн Голшан обійшов двофакторну автентифікацію та отримав доступ до профілів блогерок.
У розповіді першої постраждалої йдеться, що Голшану вдалося випросити близько 15 000 доларів у друзів інфлюєнсерки, видаючи себе за неї.
Також Голшан зобов’язав двох інших жерв заплатити по 5 000 доларів США, аби повернути свої облікові записи. Втім, одна з них не погодилася. У відповідь на це Голшан сказав їй зробити стриптиз під час відеодзвінка. Вона погодилася на дзвінок, а згодом розповіла, що Голшан весь цей час мастурбував.
Після того, як вона знову повернула контроль над профілем, але відмовилася зустрічатися та відповідати на повідомлення зловмисника, він зламав її обліковий запис вдруге.
“Я вважаю, що суб’єкт повторно заволодів обліковим записом теретьої жертви в Instagram, використовуючи код відновлення, який він, швидше за все, зберіг, коли керував обліковим записом”, — йдеться у заяві.
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