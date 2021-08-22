У неділю, 22 серпня, президент України Володимир Зеленський та канцлерка Німеччини провели двосторонні переговори, під час яких обговорили низку питань.

#Букви повідомляють, про що говорили та домовлялися лідери України та Німеччини.

“Кримська платформа”

Канцлерка Німеччини не візьме участь у “Кримській платформі”. Передбачалося, що Німеччину на саміті представить міністр закордонних справ, але не буде і його.

“На жаль, завтра наш міністр закордонних справ не зможе прилетіти, але це пов’язано із тим, що ситуація в Афганістані дуже важка. Ми про це говорили. Це проблема для України, як і говорив пан президент (Зеленський, – ред.), й для нас теж. Але приїде наш міністр економіки та енергетики (Петер Альтмаєр, – ред.). Будуть проведені важливі перемовини завтра на полях “Кримської платформи”, які пов’язані з політикою в енергетичній галузі”, – заявила Меркель.

Крім того, канцлерка Німеччини запевнила, що не намагається таким чином догодити Росії. Вона додала, що анексія Криму – це порушення міжнародного права.

За словами Меркель, це, напевно, її прощальний візит в Україну на посаді канцлера.

“Нормандський формат”

Президент України Володимир Зеленський та канцлерка Німеччини Ангела Меркель визнали відсутність прогресу після зустрічі у “нормандському форматі”.

Зокрема, Зеленський заявив, що українська сторона підтримує проведення нормандської зустрічі. Але, поки немає прогресу, потрібно тиснути на Росію.

Президент наголосив, що Україна виступає за встановлення режиму постійного припинення вогню на Донбасі, обмін полоненими, відкриття КПВВ і доступ на окуповану територію представників Червоного хреста.

Водночас відсутність прогресу відзначила й Меркель. Проте вона наголосила, що хотіла б провести нові перемовини з президентами України, Франції та РФ.

“Ми говорили й про “нормандський формат”. Тут, якщо відверто, ми не йдемо вперед, як очікувалося. На жаль, зустрічі Тристоронньої контактної групи не відбуваються, як хотілося б. Я хотіла б теж провести ще раз зустріч з президентами на вищому політичної рівні, запросити й російського, й французького, й українського президентів”, – заявила Меркель.

Війна на Донбасі

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Росія є учасницею війни на Донбасі.

“Росія – учасниця цього конфлікту. Правильно, що Україна відмовляється вести прямі переговори з представниками сепаратистів“, – заявила вона.

За словами канцлерки, мінські домовленості хоч і не привели до очікуваного прогресу, але встановили “тишу” на Донбасі. Над цим треба постійно працювати.

“Північний потік-2”

Цій темі Меркель та Зеленський приділили особливу увагу. Про це обидва наголосили під час спільного брифінгу.

“Важливим питанням була енергетична безпека – “Північний потік-2″. Ми ініціювали проведення консультації з Європарламентом і урядом Німеччини найближчим часом”, – заявив Зеленський.

“Я вважаю, що це зброя. Я вважаю, що не помічати, що це небезпечна зброя не лише для України, а й для усієї Європи, неправильно. Говорити про “Північний потік – 2”, як про економіку, Україна точно не буде. Тому, я вважаю, що це дуже небезпечно. Навіть зараз, коли “Північний потік – 2” недобудований, ми з вами бачимо, хто контролює газові ціни в Європі. Ми бачимо, як вони змінюються та стрибають вверх. Тому, це питання політичне і безпекове”, – заявив Зеленський.

Водночас Меркель наголосила, що угода зі США щодо “Північного потоку – 2” є обов’язком Німеччини щодо побоювань України у зв’язку з можливим запуском російського газопроводу.

За словами канцлерки, побоювання України щодо загроз, які несе запуск російського газопроводу, у Європі серйозно сприймають та враховують. Меркель додала, що говорила про це під час зустрічі з Путіним у Москві. Зокрема, йшлося про можливі санкції, якщо газопровід використають проти України.

Договір про транзит газу

Під час перемовин Зеленського з Меркель обговорювалося продовження договору про транзит газу через територію України після 2024 року.

“Я хочу зрозуміти, що буде отримувати Україна і що може втратити наша держава після того, як закінчиться договір 2024 року, і хто дає гарантії Україні, – додав президент.

Меркель повідомила, що є спеціальний уповноважений з питань транзиту, який зараз починає нові переговори, щоб договір з Україною, який триває до 2024 року, був продовжений.