Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.
Згідно із заявою державного секретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдненій 22 листопада, адміністрація Байдена надала санкції проти двох суден та одного пов’язаного з Росією підприємства Transadria Ltd.
Загалом адміністрація США наклала санкції проти 8 осіб і визначила 17 їхніх суден, залучених до газопроводу “Північний потік-2”, як заблокованих згідно з законом про захист енергетичної безпеки Європи PEESA (Protecting Europe’s Energy Security Act).
Блінкен підкреслив, що його доповідь відповідає постійній опозиції Сполучених Штатів щодо газопроводу “Північний потік-2” і постійному дотриманню урядом США вимог PEESA.
Попри те, що адміністрація продовжує виступати проти газопроводу “Північний потік-2”, у тому числі через санкції, США продовжують співпрацювати з Німеччиною та іншими союзниками та партнерами, щоб зменшити ризики, пов’язані з газопроводом для України та прифронтових країн НАТО та ЄС, а також протидіяти шкідливій діяльності Росії, в тому числі в енергетичній сфері.
- Нагадаємо, на Міжнародному форумі з безпеки обговорили протидію Росії та Китаю. Учасники заходу висловили сумніви щодо того, чи підтримуватимуть США Україну.
- Також через рішення німецького регулятора стосовно зупинення процедури сертифікації компанії Nord Stream 2 AG введення в експлуатацію газопроводу може бути відкладено.