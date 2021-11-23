Сполучені Штати Америки оголосили про рішення ввести додаткові санкції проти осіб і компаній, пов'язаних із "Північним потоком-2".

Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

Згідно із заявою державного секретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдненій 22 листопада, адміністрація Байдена надала санкції проти двох суден та одного пов’язаного з Росією підприємства Transadria Ltd.

Загалом адміністрація США наклала санкції проти 8 осіб і визначила 17 їхніх суден, залучених до газопроводу “Північний потік-2”, як заблокованих згідно з законом про захист енергетичної безпеки Європи PEESA (Protecting Europe’s Energy Security Act).

Блінкен підкреслив, що його доповідь відповідає постійній опозиції Сполучених Штатів щодо газопроводу “Північний потік-2” і постійному дотриманню урядом США вимог PEESA.

Попри те, що адміністрація продовжує виступати проти газопроводу “Північний потік-2”, у тому числі через санкції, США продовжують співпрацювати з Німеччиною та іншими союзниками та партнерами, щоб зменшити ризики, пов’язані з газопроводом для України та прифронтових країн НАТО та ЄС, а також протидіяти шкідливій діяльності Росії, в тому числі в енергетичній сфері.