Про це повідомили в інтерв’ю виданню Welt.
За його словами, німці причетні до російського вторгнення в Україну, бо їхній уряд сприяв будівництву газопроводу.
“Наскільки ми знаємо сьогодні, те, що ми, німці, проштовхнули газопровід “Північний потік 2″ після анексії Криму, було нашим внеском у розв’язання війни в Україні”, — йдеться у його повідомленні.
“У разі нападу на наших партнерів по НАТО ми фактично стали б стороною збройного конфлікту через зобов’язання щодо допомоги НАТО”, — наголосив він.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи перед німецьким парламентом, наголосив, що президенту РФ Володимиру Путіну не вдасться виграти війну проти України за допомогою тактики випаленої землі.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький різко розкритикував Німеччину за її колишню політику у сфері енергетики. Він закликав розширити санкції проти РФ через бомбардування стратегічної інфраструктури в Україні.
- Німецька компанія HENSOLDT заявила, що передасть Україні 4 радіолокаційні станції TRML-4D для системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.