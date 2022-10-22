Про це повідомили в інтерв’ю виданню Welt.

За його словами, німці причетні до російського вторгнення в Україну, бо їхній уряд сприяв будівництву газопроводу.

“Наскільки ми знаємо сьогодні, те, що ми, німці, проштовхнули газопровід “Північний потік 2″ після анексії Криму, було нашим внеском у розв’язання війни в Україні”, — йдеться у його повідомленні.

Міністр додав, що бачить паралелі між безпековою ситуацією в Європі зараз та 1938 році. Він сказав, що на сьогодні світ має справу з диктаторами, які висувають територіальні претензії та розраховують на те, що західні демократії поступляться під тиском.
“Тоді вважалося, що йдеться про Чехословаччину. Так само багато хто вважав, що йдеться про Крим. Або потім про Україну. Але це не так. Тут атакована вся наша система цінностей”, — зауважив Марко Бушман.Німецький міністр вважає, що політика замирення нічого не дасть, бо тоді “диктатор сприймає це лише як запрошення”. Бушман згадав, що раніше РФ проводила масштабні операції з дестабілізації у країнах Балтії.

“У разі нападу на наших партнерів по НАТО ми фактично стали б стороною збройного конфлікту через зобов’язання щодо допомоги НАТО”, — наголосив він.