Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман вважає, що Берлін зробив внесок у розв’язання війни в Україні. Він заявив, що це прослідковується у політиці їхньої країни щодо будівництва газопроводу "Північний потік 2".

Про це повідомили в інтерв’ю виданню Welt.

За його словами, німці причетні до російського вторгнення в Україну, бо їхній уряд сприяв будівництву газопроводу.

“Наскільки ми знаємо сьогодні, те, що ми, німці, проштовхнули газопровід “Північний потік 2″ після анексії Криму, було нашим внеском у розв’язання війни в Україні”, — йдеться у його повідомленні.

Міністр додав, що бачить паралелі між безпековою ситуацією в Європі зараз та 1938 році. Він сказав, що на сьогодні світ має справу з диктаторами, які висувають територіальні претензії та розраховують на те, що західні демократії поступляться під тиском.