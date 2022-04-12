Керамічний півник, який дивом уцілів після бомбардувань житлових будинків у Бородянці (Київська область), став символом незламності українського духу.

Про це йдеться у дописі Національного музею українського народного декоративного мистецтва у Facebook.

Фото вцілілої кухонної шафки з посудом, на тлі зруйнованої багатоповерхівки, зроблене кореспонденткою “Суспільного” Єлизаветою Серватинською у Бородянці, облетіло увесь світ.

Та якщо уважно придивитись до фото, то на шафці можна побачити і куманець півника, який було виготовлено на Васильківському заводі майоліки.

У Національному музеї українського народного декоративного мистецтва зауважили, що Васильківський завод майоліки розпочав роботу ще у 1928 році. Тоді він був артілем (добровільне об’єднання групи осіб однакової професії або ремесла для спільної праці на основі усуспільнення засобів виробництва) “Керамік” і став одним із найпотужніших виробництв художньої кераміки в Україні.

Розквіт заводу припав на 1960-1980-ті роки. Власне у ці часи на заводі працювали видатні художники України – Надія та Валерій Протор’єви, Михайло Денисенко, Прокоп Бідасюк, Михайло Бібік, Неллі Ісупова та інші.

Зазначається, що художники Васильківського заводу мали свої окремі майстерні. Також митцям дозволяли вільно займатись творчістю, без тиску “зверху”. Завдяки цьому від них у спадок українцям залишилось чимало самобутніх виробів в українському стилі.

Ще декілька десятиліть тому вироби з майоліки були чи не у кожному домі України: ними охоче користувались як у побуті, так і використовували в якості подарунка на свято.

Півник, за віруванням давніх слов’ян, був зооморфним образом сонця та слугував годинником. Півня вважали розпорядником життя, провідником миру на землі, глашатаєм волі Господа.

“Нехай і півник з Бородянки принесе мир на українську землю і перемогу, в яку ми всі віримо”, – зазначили у музеї.