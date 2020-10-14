10-11 жовтня в ювілейному Одеському півмарафоні 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON Online взяли участь майже півтори тисячі бігунів з 22 країн світу. Про це повідомила компанія-організатор Run Ukraine.

5-й ювілейний півмарафон став по-справжньому особливим – бігуни долали його онлайн, фіксуючи подолану дистанцію за допомогою телефонів та GPS-трекерів та не порушуючи умов карантину. Тож пробігти Одеський півмарафон можна було за межами Одеси і навіть України. Одночасно 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON Online долали бігуни в 22 країнах та на 4 континентах. Кожен учасник міг обрати комфортну для себе дистанцію та подолати її у будь-якій точці світу: 21 км, 10 км або ж Jaffa Mini Marathon 4.2 км.

“5 років – це небагато, але і не так мало. За ці 5 років відбулися основні фундаментальні події, які сприяли розвитку бігової культури у місті. За ці роки майже 4000 одеситів взяли участь у події, 5000 людей приїздили до Одеси на півмарафон. Упродовж п’яти років ми разом будували бігову культуру, – зазначив генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький. – Я вірю у наше велике здорове майбутнє. Завдяки співпраці бізнесу, розумінню ситуації та підтримці кожного з вас ми пройдемо цей сезон разом, хоч і онлайн. Бажаю усім здоров’я. Бережіть себе та близьких”.

Одеський півмарафон від Run Ukraine відбувся вже вп’яте. Титульним партнером заходу другий рік поспіль стала мережа супермаркетів “Таврия В”.

“Компанія “ТАВРИЯ В” активно підтримує сучасні тенденції, прагне бути в тренді, бачить своєю місією просування активного здорового способу життя в молодіжному середовищі, а також залучення молодих людей до регулярних занять спортом. Цьогу року “ТАВРИЯ В” традиційно виступає в якості титульного спонсора Одеського півмарафону, а також презентує власну корпоративну команду. Саме участь в спортивних заходах дійсно високого рівня є важливим засобом підвищення мотивації, корпоративного духу, зміцнення ділових і міжособистісних відносин серед співробітників“, – повідомили у ТАВРИЯ В.

У парку Шевченка біля Карантинної аркади 10-11 жовтня була організована стартова фан-зона, де одеські бігуни могли розпочати забіг під стартовою аркою, як у докарантинні часи. Бігунів підтримували родичі та волонтери, а на фініші кожен вдягав медаль, яка заздалегідь приїхала до нього поштою.

Амбасадоркою Одеського півмарафону стала рекордсменка України, бігунка-кіборг Тетяна Воротіліна. У 2019 році вона подолала Київський марафон (42 км) на протезі. Під час TAVRIA V ODESA HALF MARATHON Online вона вчергове підкорила дистанцію 21 км.

“Онлайн-забіги – це зовсім інше! Це про тебе та про біг. Жодного галасливого натовпу і мурашок від зворотного відліку. Немає тисяч бігунів та “п’ятірочок”, волонтерів і пейсмейкерів. Є лише ти, біг та мрія! Це сильно по-іншому, але це теж здорово. А медаль на фініші – справжній витвір мистецтва! – поділилась Тетяна Воротіліна. – Дякую Run Ukraine за вашу величезну роботу, за високу адаптацію до мінливих умов. Це справжній професіоналізм!”

Пробігти Одеський півмарафон з Києва до Одеси приїхали спортсмени з бігового клубу Run21. Але, окрім самого старту, у бігунів була ще одна місія — привітати засновницю та тренерку бігового клубу, письменницю Марі Карачину та її, тепер уже чоловіка, Данила Голоту з весіллям. Пара одружилася вчора у Києві, а ввечері прилетіла до Одеси, аби сьогодні відсвяткувати створення своєї родини бігом.

Марі та Данило під стартовою аркою давали одне одному “бігові” клятви, зокрема Данило обіцяв прати кросівки Марі перед кожним стартом, а Марі бути терплячою, коли Данило “не вивозитиме” швидкий темп. Подружжя пообіцяло одне одному бігти разом по життю і робити все “по любви”.

До бігового свята приєдналися відомі артисти, блогери та лідери думок. 10-11 жовтня свої дистанції на TAVRIA V ODESA HALF MARATHON Online подолали телеведучі Слава Варда та Вячеслав Матюхін, радіоведуча Юлія Малахова, видавчиня bit.ua Тетяна Гриньова, вокалістка гурту “А.Р.М.І.Я” Світлана Сафронова, соліст гурту “Клей Угрюмого” Максим Дурдас, учасник шоу “Зважені та щасливі” Дмитро Завоюра.

До одеського півмарафону приєдналася й еліта української легкої атлетики: найтитулованіший вітчизняний марафонець, неодноразовий учасник Олімпійських ігор Олександр Сітковський, чемпіон України з півмарафону, учасник Олімпійських ігор 2016 Ігор Русс, учасниця лондонської Олімпіади Ольга Скрипак, бронзовий призер чемпіонату ABAF з гірського бігу Сергій Расчупкін, переможниця Київського півмарафону 2018 Вікторія Калюжна, переможець минулорічного Zaporizhstal Half Marathon Роман Романенко, срібний призер Zaporizhstal Half Marathon 2019 Микола Нижник, багаторазовий чемпіон України Артем Казбан, чемпіон України з бігу на 10 000 м 2017 та 2019 років Єгор Жуков, багаторазовий чемпіон України з бігу на 1500м, 5000м, 10 000 м серед юніорів та молоді Артем Алфімов, багаторазовий чемпіон України серед юніорів та молоді на дистанції 1500 м Андрій Аліксійчук, багаторазовий чемпіон України, майстер спорту міжнародного класу Олег Каяфа.

5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON Online вкотре об’єднав на старті дуже різних людей. У забігу взяла участь команда бігового клубу “Рука об руку”, де займаються діти з діагнозом ДЦП зі своїми сім’ями. Також повну півмарафонську дистанцію (21 км) подолав спортсмен на інвалідному візку Дмитро Васильцов.

Нагадаємо, Одеський півмарафон 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON Online – це третій з п’яти етапів бігової ліги Ukrainian Majors Running League 2020 Online, яка цьогоріч відбувається в онлайн-форматі. Бігуни, які пробіжать усі п’ять заходів, здобудуть шосту медаль – фінішера Бігової Ліги.

Наступний етап Ліги відбудеться 31 жовтня-1 листопада. Ним стане Київський марафон 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON Online.

Офіційний сайт заходу – https://odesahalfmarathon.org/