5-й ювілейний півмарафон став по-справжньому особливим – бігуни долали його онлайн, фіксуючи подолану дистанцію за допомогою телефонів та GPS-трекерів та не порушуючи умов карантину. Тож пробігти Одеський півмарафон можна було за межами Одеси і навіть України. Одночасно 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON Online долали бігуни в 22 країнах та на 4 континентах. Кожен учасник міг обрати комфортну для себе дистанцію та подолати її у будь-якій точці світу: 21 км, 10 км або ж Jaffa Mini Marathon 4.2 км.

“Компанія «ТАВРИЯ В» активно підтримує сучасні тенденції, прагне бути в тренді, бачить своєю місією просування активного здорового способу життя в молодіжному середовищі, а також залучення молодих людей до регулярних занять спортом. Цьогу року «ТАВРИЯ В» традиційно виступає в якості титульного спонсора Одеського півмарафону, а також презентує власну корпоративну команду. Саме участь в спортивних заходах дійсно високого рівня є важливим засобом підвищення мотивації, корпоративного духу, зміцнення ділових і міжособистісних відносин серед співробітників“, – повідомили у ТАВРИЯ В.