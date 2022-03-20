Про це повідомляє міський голова Енергодару Дмитро Орлов.
Місцеві жителі відгукнулися менш ніж протягом години на заклик на мирну акцію протесту, аби сказати “Ні!” свавіллю окупантів. Енергодарці затвердили: Енергодар був і назавжди залишиться Україною!
Міський голова Дмитро Орлов та його колеги наголошують, що в умовах окупації, повної блокади міста, викрадення людей, зокрема посадовця Івана Самойдюка, дуже складно забезпечувати комунальні, соціальні і медичні послуги, але наразі місцева влада успішно справляється з викликами. Однак, викрадення Самойдюка, який успішно вирішував величезний блок соціальних проблем, повністю ставить під загрозу подальше життєзабезпечення міста. Влада обіцяє: акція буде безстрокова, якщо окупанти завтра його не звільнять.
Хоч акція була виключно мирною, російські військові намагалися захопити кількох її учасників і запхати їх в авто. Але решта людей не дозволили цього зробити та відбили своїх земляків. Через це окупанти почали стріляти у повітря.
- Нагадаємо, бійці “Азову” заявили, що Маріуполь наразі дуже потребує протиповітряної оборони (ППО). Місто постійно атакують окупанти з артилерії, танків, РСЗО та кораблів.