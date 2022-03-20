Сьогодні щонайменше півтори тисячі місцевих жителів Енергодару вийшли на акцію протесту, щоб затвердити в очах окупантів: Енергодар – це Україна. Російські військові робили спробу зупинити протестувальників.

Про це повідомляє міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

Місцеві жителі відгукнулися менш ніж протягом години на заклик на мирну акцію протесту, аби сказати “Ні!” свавіллю окупантів. Енергодарці затвердили: Енергодар був і назавжди залишиться Україною!

Міський голова Дмитро Орлов та його колеги наголошують, що в умовах окупації, повної блокади міста, викрадення людей, зокрема посадовця Івана Самойдюка, дуже складно забезпечувати комунальні, соціальні і медичні послуги, але наразі місцева влада успішно справляється з викликами. Однак, викрадення Самойдюка, який успішно вирішував величезний блок соціальних проблем, повністю ставить під загрозу подальше життєзабезпечення міста. Влада обіцяє: акція буде безстрокова, якщо окупанти завтра його не звільнять.

Хоч акція була виключно мирною, російські військові намагалися захопити кількох її учасників і запхати їх в авто. Але решта людей не дозволили цього зробити та відбили своїх земляків. Через це окупанти почали стріляти у повітря.