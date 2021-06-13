Датський півзахисник Крістіан Еріксен прийшов до тями в лікарні після того, як втратив свідомість на матчі Євро-2020 проти Фінляндії.

Про це повідомляє BBC Sport з посиланням на Датську футбольну асоціацію.

Стан 29-річного гравця міланського “Інтера” стабілізувався.

Інцидент стався ближче до кінця першого тайму. На полі в Копенгагені Еріксен несподівано впав на землю, гру зупинили. Йому на полі почали надавати першу медичну допомогу: штучне дихання, а потім забрали з матчу.

У цей час інші гравці збірної Данії обступили футболіста, щоб затулити його від об’єктивів телекамер.

Фінляндія виграла матч групи B з рахунком 1:0.

Президент УЄФА Олександр Чеферін сказав: “Я бажаю Крістіану якнайшвидшого одужання і молюся, щоб у його сім’ї були сили і віра”.