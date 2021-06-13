Про це повідомляє BBC Sport з посиланням на Датську футбольну асоціацію.
Стан 29-річного гравця міланського “Інтера” стабілізувався.
Інцидент стався ближче до кінця першого тайму. На полі в Копенгагені Еріксен несподівано впав на землю, гру зупинили. Йому на полі почали надавати першу медичну допомогу: штучне дихання, а потім забрали з матчу.
У цей час інші гравці збірної Данії обступили футболіста, щоб затулити його від об’єктивів телекамер.
Фінляндія виграла матч групи B з рахунком 1:0.
Президент УЄФА Олександр Чеферін сказав: “Я бажаю Крістіану якнайшвидшого одужання і молюся, щоб у його сім’ї були сили і віра”.
- Як відомо, у п’ятницю, 11 червня, стартував чемпіонат Європи з футболу (Євро-2020), який був перенесений через пандемію коронавірусу з минулого року. #Букви розповідали, що відомо про “Євро-2020”, які збірні в ньому візьмуть участь та коли і з ким зіграє національна збірна України.