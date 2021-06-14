Про свій стан він розповів виданню Gazetto Dello Sport, невелику цитату наводить італійський журналіст Фабріціо Романо у Twitter.
“Дякую, я не здамся. Зараз мені краще, але я хочу зрозуміти, що трапилося. Я хочу подякувати вам усім за те, що ви зробили для мене”, – сказав Еріксен.
Повідомляється, що стан 29-річного футболіста стабілізувався.
Інцидент стався ближче до кінця першого тайму. На полі в Копенгагені Еріксен несподівано впав на землю, гру зупинили. Йому на полі почали надавати першу медичну допомогу: штучне дихання, а потім забрали з матчу.
У цей час інші гравці збірної Данії обступили футболіста, щоб затулити його від об’єктивів телекамер.
Арбітр і футболісти покликали медиків, а ті одразу на полі зробили Еріксену серцево-легеневу реанімацію.
У понеділок, 13 червня, Еріксен прийшов до тями у лікарні.
- Як відомо, у п’ятницю, 11 червня, стартував чемпіонат Європи з футболу (Євро-2020), який був перенесений через пандемію коронавірусу з минулого року. #Букви розповідали, що відомо про “Євро-2020”, які збірні в ньому візьмуть участь та коли і з ким зіграє національна збірна України.