Про це пише видання The Verge.
По-перше, роздільна здатність Pixel 4A 5G має бути такою самою, як і у Pixel 5 – 2340×1080 пікселів, але на більшому 6,2-дюймовому екрані. У Pixel 4A – 5,8-дюймовий екран.
З чуток, обидва телефони оснащені Snapdragon 765G, системою з двома камерами, основним об’єктивом на 12,2 МП і надширококутним об’єктивом на 16 МП, а також фронтальною камерою на 8 МП. Подібні характеристики означають, що ви, ймовірно, не будете вибирати, який телефон вам підійде, виходячи із харектеристик процесора або камер.
Але при цьому можливі і компроміси від Google:
- Pixel 4A 5G може мати батарею менше ємністю – 3885 мАг, і, мабуть, не підтримуватиме бездротову зарядку, як передбачається в Pixel 5.
- Pixel 4A 5G може мати 6 ГБ оперативної пам’яті замість 8 ГБ, очікуваних в Pixel 5.
- Pixel 4A 5G, мабуть, буде мати екран Gorilla Glass 3 замість, екрану Gorilla Glass 6 в Pixel 5.
- Pixel 4A 5G може мати частоту оновлення 60 Гц замість частоти поновлення 90 Гц.
- На відміну від Pixel 5, не схоже, що 4A 5G буде мати ступінь захисту IP від води або пилу.
- Імовірно, що через ці компромісів Pixel 4A 5G буде коштувати дешевше, ніж Pixel 5.
- Проте, Pixel 4A 5G може мати одна явна перевага перед Pixel 5: він, мабуть, буде мати роз’єм для навушників 3,5 мм, чого не очікувалося у Pixel 5.
Орієнтовна вартість Google Pixel 4a 5G та Pixel 5
Pixel 4a 5G – 499 євро (16 437 гривень);
Pixel 5 – 629 євро (20 719 гривень).
Не доведеться довго чекати, щоб точно з’ясувати, в чому різниця між двома телефонами, оскільки Google планує докладно розповісти про обидва на заході 30 вересня.
- Знайдена уразливість в камері на пристроях Google і Samsung, яка дозволяла додаткам без необхідних дозволів знімати фото і відео навіть на заблокованому пристрої.