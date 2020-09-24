У мережу просочилися характеристики смартфона від Google - Pixel 5, який має процесор Snapdragon 765G, шестидюймовий OLED-екран 2340x1080 з частотою оновлення 90 Гц, 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ пам'яті, батарею на 4080 мАг і багато іншого. Але ще з'явилися параметри майбутнього Pixel 4A 5G, і, мабуть, між двома пристроями буде багато спільного.

Про це пише видання The Verge.

По-перше, роздільна здатність Pixel 4A 5G має бути такою самою, як і у Pixel 5 – 2340×1080 пікселів, але на більшому 6,2-дюймовому екрані. У Pixel 4A – 5,8-дюймовий екран.

З чуток, обидва телефони оснащені Snapdragon 765G, системою з двома камерами, основним об’єктивом на 12,2 МП і надширококутним об’єктивом на 16 МП, а також фронтальною камерою на 8 МП. Подібні характеристики означають, що ви, ймовірно, не будете вибирати, який телефон вам підійде, виходячи із харектеристик процесора або камер.

Але при цьому можливі і компроміси від Google:

Pixel 4A 5G може мати батарею менше ємністю – 3885 мАг, і, мабуть, не підтримуватиме бездротову зарядку, як передбачається в Pixel 5.

Pixel 4A 5G може мати 6 ГБ оперативної пам’яті замість 8 ГБ, очікуваних в Pixel 5.

Pixel 4A 5G, мабуть, буде мати екран Gorilla Glass 3 замість, екрану Gorilla Glass 6 в Pixel 5.

Pixel 4A 5G може мати частоту оновлення 60 Гц замість частоти поновлення 90 Гц.

На відміну від Pixel 5, не схоже, що 4A 5G буде мати ступінь захисту IP від ​​води або пилу.

Імовірно, що через ці компромісів Pixel 4A 5G буде коштувати дешевше, ніж Pixel 5.

Проте, Pixel 4A 5G може мати одна явна перевага перед Pixel 5: він, мабуть, буде мати роз’єм для навушників 3,5 мм, чого не очікувалося у Pixel 5.

Орієнтовна вартість Google Pixel 4a 5G та Pixel 5

Pixel 4a 5G – 499 євро (16 437 гривень);

Pixel 5 – 629 євро (20 719 гривень).

Не доведеться довго чекати, щоб точно з’ясувати, в чому різниця між двома телефонами, оскільки Google планує докладно розповісти про обидва на заході 30 вересня.