Під час відкриття інсталяції "Погляд у минуле", присвяченої пам'яті жертв Голокосту, організатори зганьбилися помилкою на слайді. Офіс президента оприлюднив фото з Главою держави на його тлі.

Про це повідомляють #Букви.

У середу, 27 січня, біля Міністерства освіти і науки України в Києві відкрили інсталяцію “Погляд у минуле”, присвячену пам’яті жертв Голокосту. Це два кам’яні валуни, в які вмонтовано монокуляри з фотографіями німецького військового фотографа-пропагандиста Йоганнеса Геле, який восени 1941 року зробив серію кольорових знімків в окупованому Києві.

На заході був присутній президент Володимир Зеленський, голова Офісу президента Андрій Єрмак та інші представники влади.

Звітуючи про відвідування заходу Главою держави, Офіс президента оприлюднив фото, на якому добре видно Зеленського, Єрмака та слайд з написом:

“27 січня МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПЯМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОКОСТУ. 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру”.

За 10 годин після публікації фото з написом з помилкою так і не прибрали.

Ту ж помилку можна розгледіти на фото #Букв з цього заходу: