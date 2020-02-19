Країни-учасниці Ради безпеки ООН Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина і Польща виступили із заявою на підтримку України.

Про це повідомляє місія Польщі при ООН. Текст заяви також оприлюднила місія Естонії при ООН.

“Країни ЄС – нинішні члени Ради безпеки ООН Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина і Польща повністю підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Ми засуджуємо незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також дестабілізацію окремих районів Донецької і Луганської областей”, – зазначається в заяві.

У ній також наголошується, що Росія повинна припинити фінансову та військову підтримку “ДНР” і “ЛНР”.

У заяві зазначено, що агресія РФ проти України є порушенням фундаментальних принципів міжнародного права.

В результаті цього 3,5 млн осіб на Донбасі потребують гуманітарної допомоги і захисту.

У заяві наголошується, що результати саміту в “нормандському форматі”, який відбувся 9 грудня 2019 року, і Мінські угоди повинні бути основою подальшого вирішення конфлікту.