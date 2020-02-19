Про це повідомляє місія Польщі при ООН. Текст заяви також оприлюднила місія Естонії при ООН.
“Країни ЄС – нинішні члени Ради безпеки ООН Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина і Польща повністю підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Ми засуджуємо незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також дестабілізацію окремих районів Донецької і Луганської областей”, – зазначається в заяві.
У ній також наголошується, що Росія повинна припинити фінансову та військову підтримку “ДНР” і “ЛНР”.
У заяві зазначено, що агресія РФ проти України є порушенням фундаментальних принципів міжнародного права.
В результаті цього 3,5 млн осіб на Донбасі потребують гуманітарної допомоги і захисту.
У заяві наголошується, що результати саміту в “нормандському форматі”, який відбувся 9 грудня 2019 року, і Мінські угоди повинні бути основою подальшого вирішення конфлікту.
- Напередодні заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в ООН нагадав про незаконну анексію Криму Росією і порушеннях прав людини на півострові.
- Сергій Кислиця в ООН також звернувся до громадян Росії, процитувавши вірш поета Євгена Євтушенка.
- 20 лютого в Генеральній асамблеї ООН відбудуться дебати щодо тимчасово окупованих територій в Україні. Це наступний крок після обговорення питання на Радбезі ООН.