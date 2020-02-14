Про це повідомляє міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філліп Шампань на своїй сторінці в Twitter.

“Міністри обговорили ситуацію з розшифровкою чорних скриньок рейсу PS752. Країни-члени Міжнародної координаційної групи, як і раніше, вважають, що Іран повинен використовувати можливості Франції, яка володіє необхідними технічними засобами для проведення цієї роботи”, – сказано в повідомленні канадського МЗС.

Одночасно, за словами канадського міністра, відповідне звернення було офіційно передано главі МЗС Ірану Мохаммаду Джаваду Заріфу під час Мюнхенської конференції з безпеки.

8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.