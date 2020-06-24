Львів, Київ, Дніпро, Харків і Одеса потрапили в рейтинг європейських міст з економічним потенціалом в різних категоріях.

Про це повідомляє британське видання Emerging Europe.

Рейтинг складали 70 світових експертів і радників з інвестицій. Вони оцінювали різні переваги 75 європейських міст, в яких живе більше 200 тисяч жителів.

Українські міста увійшли в такі категорії, як “Економічний потенціал” “Розвиток системи розумного міста”, “Талановиті кваліфіковані кадри”, “Інфраструктура” і “Якість життя”.

Львів посів друге місце після Тбілісі (Грузія) в категорії “Економічний потенціал”. На третьому місці Харків і Київ, на п’ятому Дніпро, а на шостому – Одеса.

У категорії “Талановиті кваліфіковані кадри” Харків на третьому місці, Київ на четвертому, а Львів на п’ятому.

Згідно з рейтингом, найбільш сприятливим європейським містом для ведення бізнесу в Європі, виявився Будапешт (Угорщина). Поруч з ним Варшава (Польща), Прага (Чехія), Вільнюс (Литва).