У суботу, 22 лютого, в штаті Невада відбудуться праймеріз кандидатів в президенти від Демократичної партії. Напередодні в Лас-Вегасі демократи провели дебати, на яких п'ятеро кандидатів розкритикували ініціативи і заяви свого колеги - Майкла Блумберга.

Про це пише The New York Times.

Це була перша поява Блумберга на сцені дебатів, які американці запам’ятають надовго, оскільки саме ці дебати пробудили інтерес до політичних перегонів.

На дебатах були присутні шість кандидатів від Демократичної партії: Берні Сандерс, Еммі Клобушар, Джо Байден, Піт Буттіджіч, Елізабет Уоррен і сам Майкл Блумберг.

На дебатах багато часу приділили тому, щоб “знищити” Майкла Блумберга. Його критикували за неприємні коментарі про жінок, податкові декларації, використання угод про нерозголошення і так далі.

Як правило, така пильна увага приділяють тільки лідерам виборчого процесу.

Майкл Блумберг

Спочатку Блумберг розповів про свої ідеї в разі обрання президентом.

Блумберг запевняє, що знає Уолл-стріт зсередини як свої п’ять пальців, тому він більш, ніж здатен дати американцям правильний фінансовий напрямок.

Також Блумберг пообіцяв ввести новий податок на операції з акціями, облігаціями та платежами, які є результатом проведених фінансових операцій. Він пообіцяв відновити Агентство фінансового захисту споживачів.

“Я філантроп, яка не успадкував свої гроші, але заробив гроші. Я витрачаю ці гроші, щоб позбутися від Дональда Трампа – гіршого президента, якого ми коли-небудь мали. І якщо я зможу це зробити, це стане великим внеском в Америку і моїх дітей”, – заявив політик.

Блумберг критикував своїх супротивників, особливо Сандерса, за те, що вони виступали за підвищення податків на корпорації і нав’язування профспілок.

У відповідь Сандерс і Уоррен заявили, що Блумберг хоче “купити Білий дім”.

В деякі моменти дебатів Блумберг немов ставав мішенню своїх колег-демократів. Їх вже назвали найжаркішими в цьому сезоні.

Елізабет Уоррен

“Я б хотіла поговорити про мільярдера, який називає жінок “товстими бабами” і “лезбійками з кінськими обличчями”… Ні. Я не кажу про Дональда Трампа. Я кажу про Майкла Блумберга”, – сказала сенатор від Массачусетса Елізабет Уоррен.

Берні Сандерс

Часто на дебатах звучали репліки про мільярдні статки Блумберга. Модератор Чак Тодд згадав репліку іншого демократа, Берні Сандерса, який одного разу говорив, що мільярдери не повинні існувати.

“Мер Блумберг, ви повинні існувати?”, – звернувся він до кандидата.

Берні Сандерс нагадав Блумбергу про те, що коли той був мером Нью-Йорка, то дозволив поліції, яку називав особистої армією, безпідставно затримувати темношкіре населення. Він вважає, що цим Блумберг гарантував низьку явку виборців з цього сегменту населення.

“Ми даємо голос людям, які скажуть, що ми втомилися від мільярдерів, таких як містер Блумберг, які бачать величезні збільшення свого багатства, в той час як півмільйона людей сплять на вулиці сьогодні ввечері … Можливо, настав час вибрати робітничий клас в цій країні, щоб отримати трохи влади у Вашингтоні, а не вашу кампанію мільярдерів”, – сказав він.

Піт Буттіджіч

Відкритий гей і демократ Піт Буттіджіч назвав Сандерса і Блумберга “найбільш поляризованими кандидатами”, зазначивши, що Сандерс хоче “спалити партію”, а Блумберг – “купити її”.

На противагу Блумбергу, який копіює ліберальні ідеї Трампа, Буттіджіч пообіцяв зробити акцент на боротьбі з антисемітизмом. Він сказав, що вважає групи, що проповідують ідеологію переваги білих, більш небезпечними в аспекті руйнування США, ніж будь-яку іншу ворожу іноземну державу чи терористичну групу.

“Більшості американців доводиться вибирати між соціалістом, який рахує гроші коренем усього зла, і мільярдером, який вважає, що гроші повинні бути коренем всієї влади. Давайте висунемо когось, хто насправді живе і працює в районі середнього класу в промисловому місті Середнього Заходу. Давайте висунемо когось, хто насправді демократ … Нам не потрібно вибирати між одним кандидатом, який хоче спалити цю партію, і іншим кандидатом, який хоче викупити цю партію. Ми можемо зробити краще”, – заявив він.

Також він намагався зачепити сенатора від Міннесоти Еммі Клобушар, яка не могла згадати ім’я мексиканського президента.

“Ви говорите, що я тупий?”, – обурився кандидат.

Емі Клобушар

Сенатор з Міннесоти зазначила, що Блумбергу варто більше розмовляти з виборцями, а не ховатися за своєю телевізійною рекламою.

“Я думаю, нам потрібно щось інше, ніж Дональд Трамп. Я не думаю, що ви дивитеся на Дональда Трампа і говорите, що нам потрібен хтось багатший в Білому домі”, – сказала вона.

Джо Байден

Колишній віце-президент піддав критиці Блумберга через політику поліцейського контролю в Нью-Йорку.

“Справа в тому, що він не дуже добре керував своїм містом, коли був там. Він не багато зробив корисного”, – зазначив політик.

За словами Байдена, адміністрація президента Барака Обами працювала над тим, щоб покласти край тотальному поліцейському контролю в Нью-Йорку в той час.

В цей час президент США Дональд Трамп проводив зустріч з виборцями, на якій заявив, що Блумберг витрачає непропорційно багато грошей на виборчу компанію, але це не допомагає йому стати лідером.

“Поки він витратив 500 мільйонів доларів, і я думаю, що у нього 15 очок. А божевільного Берні (Сандерса) вже 30”, – сказав Трамп.

В основному, Блумберг не міг і слова сказати на дебатах, бо його опоненти буквально знищували його знову і знову новими аргументами.

Наступні дебати демократів відбудуться у вівторок в Чарльстоні, штат Південна Кароліна, перед первинними виборами в цьому штаті 29 лютого.