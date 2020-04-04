Про це повідомляє відомство.
У повідомленні сказано, що з початку пандемії коронавірусу 11 українців вилікувалися.
В Італії одужали двоє, в Нігерії – один, ще по одному українцю в ОАЕ і Німеччини, двоє – в Польщі. Найбільше українців одужали в Японії – четверо громадян.
Наразі за кордоном проходять лікування 166 громадян України. Більшість з них знаходяться в Італії – таких 121 особа.
Ще п’ятьом не вдалося вилікуватися, вони померли за межами країни.
Близько 14 тисяч громадян все ще чекають повернення додому.
- 3 квітня кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в Україні перевищила одну тисячу. 27 пацієнтів з коронавірусною інфекцією померли.