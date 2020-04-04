У Міністерстві закордонних справ повідомили про те, що п'ятеро українських громадян померли внаслідок захворювання коронавірусом за кордоном.

Про це повідомляє відомство.

У повідомленні сказано, що з початку пандемії коронавірусу 11 українців вилікувалися.

В Італії одужали двоє, в Нігерії – один, ще по одному українцю в ОАЕ і Німеччини, двоє – в Польщі. Найбільше українців одужали в Японії – четверо громадян.

Наразі за кордоном проходять лікування 166 громадян України. Більшість з них знаходяться в Італії – таких 121 особа.

Ще п’ятьом не вдалося вилікуватися, вони померли за межами країни.

Близько 14 тисяч громадян все ще чекають повернення додому.