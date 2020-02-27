Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.
Заступник міністра запевнив, що у всіх громадян, які перетинають пункти пропуску на українському кордоні, перевіряють температуру тіла і всіх, у кого вона підвищена, скеровують на обстеження.
“Прикордонники взяли сьогодні на себе функцію та вони проводять сьогодні температурний скринінг в більшості пунктів пропуску через державний кордон. Епідеміологи знаходяться поруч. … В кожному пункті, в якому проводиться скринінг, є швидка допомога. Хворий (у якого виявили підвищення температури — ред.) відразу ізолюється в стаціонар. … Якщо є подорож в Китай або контакти з людиною, яка могла бути інфікована коронавірусом, відразу відбираються зразки на дослідження”, — зазначив Ляшко.
За словами заступника міністра, на сьогодні лікарі не підтвердили діагноз у чотирьох осіб, які могли бути заражені.
“Сьогодні ми, наприклад, по Чернівецькій області маємо 4 результати тестів, після температурного скринінгу, які відбирали. Всі вони негативні. Область видихнула”, — додав він.
За межами України на коронавірус захворіли вже п’ятеро осіб.
“На території України хвороба не зафіксована, але на жаль у п’яти українців коронавірусна інфекція. Це четверо, які перебувають в Японії, вони подорожували круїзним лайнером, були членами екіпажу, і одна українка, яка перебуває в Неаполі”, — сказав Ляшко.
Нагадаємо, на круїзному лайнері Diamond Princess в Японії виявили понад 600 заражених на коронавірус. Внаслідок зараження коронавірусом померли двоє пасажирів.
Двоє українців з круїзного лайнера Diamond Princess, у яких був діагностований китайський коронавірус Covid-19, зараз перебувають у лікарнях Токіо. Тести, що підтверджують їхнє одужання, поки не зроблені.
- 25 лютого стало відомо, що українці — члени екіпажу лайнера Diamond Princessне планують повертатися в Україну найближчим часом і хочуть пройти карантин в Японії.
- У жодного з 89 евакуйованих з Китаю громадян, які перебувають на обсервації в селищі Нові Санжари, не виявлений коронавірус Covid-2019.