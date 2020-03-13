13 березня 2020 року стало першою п'ятницею 13-го або днем неприємностей в цьому році. Цей день оповитий чисельним забобонам, прикметами та заборонами.

Про них розповідають #Букви.

Історія

Дослідники вважають прикмету п’ятниці 13-го відносно недавнім явищем, яке виникло десь на рубежі XIX-XX століть із злиття двох дійсно древніх забобонів: про негаразди п’ятниці і числа 13.

Популярним поясненням особливого ставлення до п’ятниці 13-го також є історія ордена тамплієрів. Саме в п’ятницю 13 жовтня 1307 французький король Філіп IV наказав заарештувати членів ордена, включаючи все його верховне керівництво. В результаті після процесу за звинуваченнями в єресі і богохульстві його членів орден був розпущений, а багато заарештованих у Франції тамплієрів були піддані тортурам і пізніше страчені. У тому числі сім років по тому в Парижі на острові Сіте були спалені заживо останній Великий магістр ордена Жак де Моле і Командор Нормандії Жоффруа де Шарне. За переказами, перед смертю де Моле прокляв короля, котрий спостерігав за стратою і всю династію Капетингів.

Крім того, існує легенда, що саме в п’ятницю 13-го Єва скуштувала заборонений плід і пригостила їм Адама, за що люди і були вигнані з Раю. Інша ж легенда свідчить, що саме в цей день Каїн убив Авеля і так на Землі з’явилася Смерть.

П’ятниця 13-го в сучасності

У сучасному суспільстві з розвиненою економікою проблема п’ятниці 13 числа з містичної може перетворитися на цілком відчутну економічну проблему. Люди, в тій чи іншій мірі схильні до “параскаведекатріафобії”, намагаються в такі дні максимально скоротити свою активність, що, за деякими оцінками, тільки в економіці США призводить до втрати 800-900 мільйонів доларів в кожен з таких днів.

Періодично різними організаціями проводяться статистичні дослідження з метою з’ясування, чи має містика п’ятниці 13 числа відображення в реальності. За даними голландських учених, статистично такі дні, навпаки, безпечніше. Це можна пояснити тим, що непідвладні фобії люди їх просто не помічають, схильні же намагаються діяти якомога акуратніше.

Що не можна робити в п’ятницю 13-го?

Навколо цього дня існує маса заборон. Ось деякі з них:

• Не можна сідати за кермо і відправлятися в далеку дорогу – подорож буде повною неприємностей;

• Не можна митися і стригти нігті;

• Не можна садити або пересаджувати рослини – вони не будуть рости і можуть загинути;

• Не можна позичати гроші – є ризик, що вам їх не повернуть;

• деякі намагаються на цей день не призначати співбесіди;

• перед сном в ніч на п’ятницю 13-е не можна довго дивитися в дзеркало;

• не можна грати весілля;

• не можна озиратися, коли ви йдете з роботи в п’ятницю 13-го;

• Не можна починати нові справи – їх успіх сумнівний.

Але головне: не панікувати і не дозволяти забобонам зіпсувати вам настрій.

Трагічні події, які відбулися в п’ятницю 13-го

У п’ятницю 13-го стався ряд подій і катастроф, серед яких:

13 серпня 1521 року відбувся кінець імперії ацтеків.

13 грудня 1907 року зазнала аварії шхуна “Томас Лаурсон” – один з найбільших кораблів того часу.

13 вересня 1940 року сталося бомбардування Букінгемського палацу.

13 червня 1947 року в США розбився авіалайнер Douglas C-54. Загинули 50 осіб.

13 липня 1956 року – в штаті Нью-Джерсі розбився транспортний літак Douglas Liftmaster, в результаті чого загинули 46 осіб. Примітно, що літак виконував рейс № 13.

13 листопада 1970 року – в Південній Азії суперураган забрав життя 300 тисяч чоловік.

13 вересня 1996 року – в Лас-Вегасі помер відомий репер Тупак, застрелений 7 вересня; вбивці не знайдені.

13 січня 2012 року – крах лайнера “Costa Concordia”, на борту якого перебувало 4200 пасажирів і членів екіпажу.

13 листопада 2015 року – теракти в Парижі.

Позиція Церкви

Якщо говорити про боязнь п’ятниці 13-го з церковної точки зору, то віруючій людині нічого боятися, коли в серці є Бог.

Всі забобони, які ми знаємо, мають одне коріння – людська слабкість. Перш за все – це слабкість духовна. І якщо людина з упевненістю говорить, що для неї п’ятниця 13-го завжди є нещасливим днем, то це трапляється виключно через самопереконання.