Кремль відмовився захоплювати Київ через провал бліцкригу. "План Б" передбачає захоплення південних та східних територій для створення сухопутного каналу.

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

Тактика Москви передбачає тиск на українську владу, щоб вона відмовилася від частини територій. Джерела в керівництві США додали, що захоплення терен потрібно для поєднання західної частини РФ із тимчасово окупованим Кримським півостровом. Зокрема за “планом Б” президента країни-агресора Володимира Путіна є розширити контроль над Донбасом.

Кремль не залишає надій змусити президента України Володимира Зеленського піти на вимоги РФ. Вони планують застосовувати терор до населення, обстрілювати міста, аби Україна погодилася на нейтральний статус.

Путін спробує утримати раніше окуповані території, якщо йому відмовлять у вимогах. Тоді він продовжуватиме війну та вдасться до тактики облоги, тобто продовження на тижні чи місяці ракетних, артилерійських атак з боку окупантів.

Кремль може розширити свої військові цілі, якщо російська армія почне досягати успіху. Проте поки не зрозуміло чи можуть зібрати загарбники достатньо військ, щоб оточити Київ та взяти місто.

Зазначимо, що вищесказане — лише думка деяких офіційних осіб США. Вони мають доступ до секретної інформації, але це не результат офіційної оцінки розвідки.