План введення в Україні більш жорсткого карантину у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19 розробляється. Однак він буде запроваджений, тільки якщо не спрацює "карантин вихідного дня".

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Стосовно введення більш жорсткого карантину. Цей план дійсно розробляється, але — це план Б, якщо не спрацює “карантин вихідного дня”. Ми почали публічне обговорення цього плану Б, аби вся країна розуміла його. Ми хочемо, щоб наші кроки були зрозумілими та передбачуваними для людей та бізнесу. Тому цього тижня ми двічі зустрічалися з міськими головами. Відбулася зустріч із Радою церков. Зустріч та обговорення з бізнесом”, – наголосив він.

Шмигаль уточнив, що для міських голів розсилається опитування про те, “які протиепідемічні правила та обмеження вони вбачають оптимальними”. Крім того, відбуваються щоденні консультації з епідеміологами та інфекціоністами, аналізується ситуація по кожному регіону.

“Хочу ще раз наголосити: жодної дати щодо введення більш жорсткого карантину зараз немає”, – зазначив Шмигаль.

Очільник Уряду додав, що “карантин вихідного дня” залишається “розумною альтернативою локдауну”.

“Минулі вихідні показали, що люди обмежили свою мобільність, найбільше із часу весняного карантину. Це значить, що зменшилися довготривалі контакти між різними соціальними групами. Відповідно менше шансів, що здорові люди підхопили вірус. Тому, ці та наступні вихідні буде діяти “карантин вихідного дня”. Після цього ми можемо оцінити його результат. Ми вбачаємо цей результат у виході на плато за кількістю захворілих”, – розповів Шмигаль.