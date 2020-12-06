Про це повідомив під час зустрічі з журналістами заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує агентство “Інтерфакс-Україна”.

“Ми розраховуємо на приватні лікарні, і я вже домовляюся про велику скайп-конференцію з власниками приватних клінік. Це будуть клініки по всій Україні”, – зазначив Ляшко.

За його словами, співпраця з приватними клініками може відбуватися в двох напрямках. Перший з них – приватні клініки можуть лікувати пацієнтів із COVID-19 у разі, якщо бюджетні клініки вже не зможуть справлятися.

“Якщо не дай Бог настане колапс у системі охорони здоров’я, ми вивчаємо, як приватні клініки можуть допомогти державі, на яких умовах, на яких підходах. Цей план “Б” повинен бути відпрацьований, щоб він міг включитися відразу без будь-яких нюансів. Питання оплати має бути відпрацьовано”, – пояснив Ляшко.

Другим напрямком співпраці з приватними клініками може стати їх участь у вакцинації проти COVID-19.

“Це буде імунопрофілактика безпрецедентна, за фактом величезна кількість населення має бути охоплена вакцинацією. Без приватних клінік ми будемо це проводити довше. Ми хочемо з ними зараз проговорити всі умови партнерства”, – наголосив Ляшко.

Він уточнив, що мова йтиме про те, щоб приватні клініки вакцинували своїх співробітників “тому, що до них все одно приходять багато людей”.

“Якщо вони відкриють у себе кабінети вакцинації, і будуть безкоштовно вакцинувати, то я хочу з ними проговорити умови: або вони зроблять це безкоштовно, держава їм тільки передасть кошти для вакцинації, або там буде якась послуга, яку ми повинні будемо враховувати” , – додав головний санлікар.

При цьому Ляшко повідомив, що зараз немає даних у масштабах України про кількість приватних клінік, які приймають або можуть приймати пацієнтів із COVID-19.